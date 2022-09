SoundBox DOSS, altoparlante impermeabile che suona 20 ore

Se vi interessa acquistare un altoparlante tutto-fare, capace di riprodurre musica da diverse sorgenti audio e che all’occorrenza possa funzionare anche come amplificatore per le videochiamate, non fatevi sfuggire l’offerta sul SoundBox DOSS che al momento si può acquistare a metà prezzo.

Una delle caratteristiche più interessanti di SoundBox DOSS è che può riprodurre la musica sia tramite collegamento senza fili Bluetooth 4.0 + EDR con lo smartphone, il tablet, il computer e via dicendo, sia collegando un lettore MP3 o un’altra fonte audio tramite cavo jack da 3.5 millimetri all’apposita presa. C’è persino lo slot per schede microSD, in modo da poter ascoltare la musica archiviata in memoria.

La potenza è molto buona, specie se rapportata alle dimensioni. E’ infatti uno speaker piuttosto portatile (misura all’incirca 17 x 7 x 7 centimetri) dotato di due driver da 1,5 pollici e un radiatore passivo dedicato ai bassi da 2,6 pollici che sulla carta portano la potenza complessiva a 12 Watt.

Monta una batteria da 2.200 mAh che promette fino a 20 ore di autonomia con una sola carica, che si porta a termine (da 0% a 100%) in circa 3 ore. Inoltre è certificato IPX5, quindi resiste agli spruzzi d’acqua in modo da poterlo usare all’aperto e a bordo piscina.

La musica si può controllare tramite i pulsanti touch incorporati sulla facciata superiore, dalla quale si cambia anche modalità per poter usare il microfono ad esempio durante una videochiamata o una telefonata che si sta amplificando con questo altoparlante.

Se intendete acquistarlo, SoundBox DOSS come dicevamo al momento è scontato del 50%: anziché 81,61 euro ve lo portate a casa per 40,80 euro. E’ disponibile in cinque diverse colorazioni: bianco, rosa, nero, rosso e blu.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.