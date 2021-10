Lexar 1800X SDXC sono le schede di memoria da corsa

Nital ha annunciato l’arrivo delle le nuove schede di memoria Lexar Professional 1800x SDXC UHS-II Serie GOLD, indicate come perfette per fotografi e videomaker professionisti che desiderano accelerare notevolmente il flusso di lavoro in post-produzione.

Con velocità fino a 270 MB al secondo in lettura, le nuove schede Lexar Professional 1800x SDXC UHS-II Serie GOLD sono presentate come progettate per garantire a fotocamere DSLR e mirrorless «Le più alte prestazioni in termini di velocità, affidabilità e durata nel tempo».

Basate sulla tecnologia UHS-II, per velocità di scrittura che raggiungono i 180 MB/s, sono ideali per fotografare anche in modalità scatto continuo. Gli standard V60 e UHS Speed Class 3 (U3) permettono altresì di acquisire in scioltezza video Full HD e 4K, grazie anche alla massima capacità di 256GB.

Le schede in questione sono resistenti all’acqua, alle alte e basse temperature, agli urti, alle vibrazioni e ai raggi X. Per assicurare la massima versatilità d’uso, sono retro-compatibili con i dispositivi UHS-I, operando al meglio fino alla soglia massima di velocità dello standard UHS-I.

Il costruttore afferma che tutti i prodotti Lexar vengono sottoposti a test rigorosi nei Lexar Quality Labs, strutture con oltre 1.100 dispositivi digitali, per garantire prestazioni, qualità, compatibilità e affidabilità. Le schede di memoria Lexar Professional 1800x SDXC UHS-II Card Serie GOLD saranno disponibili per l’acquisto a partire dal mese di novembre, a partire da 49,90 euro.

