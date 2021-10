Aspirapolvere senza fili Shunzao Z11 MAX, qui i capelli non si aggrovigliano

Se state cercando un aspirapolvere senza fili e ne volete uno sufficientemente pratico da usare, potente e con tutto quel che serve per poter pulire ogni angolo della casa che sia anche semplice da pulire, al momento c’è una doppia offerta sullo Shunzao Z11 MAX che vi consente di risparmiare più di 150 euro sul prezzo di listino.

Si tratta di un aspirapolvere verticale innanzitutto molto bello da vedere: ha infatti vinto il prestigioso premio Red Dot Design Award, proprio a dimostrazione che più di altri merita di essere preso in considerazione per quanto riguarda la minimalizzazione dell’estetica e la semplificazione delle sue funzioni.

Rispetto ad altri di questo tipo permette di bloccare il grilletto che attiva il motore di aspirazione, consentendo quindi di usare l’aspirapolvere per periodo di tempo prolungati senza dover tenere costantemente premuto il pulsante. Allo stesso modo, con un solo click è possibile aprire lo sportello del serbatoio e svuotare tutto il suo contenuto all’interno della pattumiera, semplificando così una delle operazioni più fastidiose e che, se non fatta bene, potrebbe perfino vanificare tutto il lavoro fatto fino a quel momento.

Utilizza un filtro a 5 strati capace di raccogliere con efficacia fino al 99,97% delle particelle di sporco anche più piccole (nell’ordine dei 0,3 micron) e monta uno schermo LED dal quale è possibile leggere a colpo d’occhio il livello di potenza selezionato (ce ne sono 3) e la quantità di energia residua nella batteria, in modo da avere un’idea di quanta ne resta per continuare le pulizie.

Anche dal punto di vista dell’autonomia è ottimo: con la potenza al minimo può funzionare ininterrottamente per un’ora e la ricarica completa della batteria, composta da 7 componenti da 2.500 mAh, avviene in circa 3 ore. La batteria per altro è removibile quindi chi ha bisogno di maggiore energia ne può acquistare separatamente una seconda e intercambiarla al momento del bisogno: allo stesso tempo, quando col passare degli anni le celle si saranno esaurite, sarà possibile sostituirla senza dover smontare l’intero aspirapolvere.

Un altro dei maggiori punti di forza di questo modello risiede nelle 4 lame presenti nella spazzola, che vengono attivate periodicamente per sminuzzare i capelli che generalmente si aggrovigliano in questa sezione, impedendo il corretto funzionamento dell’aspirapolvere. In questo modo difficilmente dovrete fermarvi per smontare la spazzola e rimuovere manualmente i capelli ingarbugliati tra gli ingranaggi, evitando così di perdere tempo in quella che generalmente è un’operazione particolarmente noiosa.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, monta un motore da 450 Watt che gira 125.000 volte al minuto e con potenza massima di aspirazione pari a 26.000 Pa. In dotazione sono presenti quattro diverse spazzole per poter adattare il tipo di pulizia al contesto, e una base di ricarica a parete per poter appendere l’aspirapolvere a un lato dello sgabuzzino quando non viene utilizzato.

L’aspirapolvere Shunzao Z11 MAX normalmente costa 459,99 euro ma al momento è possibile attivare una casella di sconto su Amazon che vi permette di ridurre il prezzo a 329,99 euro. In aggiunta, se inserite anche il codice ITZBOCT299 nel carrello prima dell’acquisto ottenete un ulteriore sconto che porta il prezzo a 299,99 euro e la spedizione, a cura di Amazon, è compresa nel prezzo. Facciamo presente che lo sconto è valido fino al 31 ottobre e solo per i primi 300 pezzi venduti.