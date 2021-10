Apple cresce del 10 per cento nelle spedizioni PC

Apple ha registrato una crescita del 9,9% nelle spedizioni di PC per il terzo trimestre del 21 ed è probabile che i nuovi modelli di MacBook Pro aumenteranno in modo significativo le spedizioni del quarto trimestre dell’anno. Ecco i dati.

Le spedizioni globali di PC tradizionali, inclusi desktop, notebook e workstation, hanno raggiunto 86,7 milioni di unità durante il terzo trimestre del 2021 (3Q21), in crescita del 3,9% rispetto all’anno precedente. Questo segna il sesto trimestre consecutivo di crescita per il mercato dei PC, poiché l’inizio della pandemia ha portato a un’impennata della domanda, contribuendo anche alla carenza di componenti e ad altre sfide di approvvigionamento.

Come presentato nel grafico IDC sotto, Apple è arrivata al quarto posto nelle spedizioni di PC per il terzo trimestre del 21 con una quota di mercato dell’8,8% e una crescita del 9,9% rispetto al terzo trimestre del 2020, dove aveva una quota di mercato dell’8,3%. I nuovi iMac lanciati ad aprile sono stati probabilmente la forza trainante per la crescita di Apple; non solo, continueranno ad esserlo per tutta la stagione dello shopping.

Jitesh Ubrani, responsabile della ricerca per Mobile and Consumer Device Trackers di IDC ha così commentato i dati:

L’industria dei PC continua a essere ostacolata da problemi di approvvigionamento e logistica e sfortunatamente questi problemi non hanno visto molti miglioramenti negli ultimi mesi. Date le circostanze attuali, stiamo vedendo alcuni fornitori ridefinire le priorità delle spedizioni tra vari mercati, consentendo ai mercati emergenti di mantenere lo slancio di crescita mentre alcuni mercati maturi iniziano a rallentare

Neha Mahajan, analista di ricerca senior, Devices and Displays presso IDC ritiene che le catene di approvvigionamento a collo di bottiglia e le continue sfide logistiche stanno portando il mercato dei PC negli Stati Uniti al primo trimestre di declino annuale delle spedizioni da inizio pandemia. Dopo un anno di acquisti accelerati guidati dal lavoro da remoto a casa, c’è stato anche un relativo rallentamento nella spesa per PC e questo ha causato un certo indebolimento del mercato statunitense dei PC ad oggi. Tuttavia, l’offerta rimane chiaramente al di sotto della domanda nei segmenti chiave con inventario ancora al di sotto dei livelli normali.

Si prevede che Apple lancerà nuovi notebook MacBook Pro questo mese in occasione dell’evento speciale del 18 Ottobre e, che probabilmente aumenterà in modo significativo le spedizioni di PC per il quarto trimestre del 2021, sempre che la carenza di processori e componenti non rallenti le spedizioni per il trimestre.