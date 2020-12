LG ha creato porte scorrevoli con display OLED trasparenti

LG ha stretto una partnership con il produttore svedese Assa Abloy Entrance Systems per la creazione di porte scorrevoli automatiche con integrato un display OLED trasparente. Le porte scorrevoli in questione sono destinate alle attività commerciali e LG spiega che sono utili per accogliere i clienti, comunicare con i dipendenti, mostrare pubblicità.

Ad aprile di quest’anno LG ha presentato anche gli OLED Transparent Touch,, la nuova versione del già noto OLED Transparent, una delle tecnologie più futuristiche nel mondo del Digital Signage. Questa nuova versione, oltre a consentire come il modello precedente una sovrapposizione tra immagini riprodotte e oggetti reali, comunque visibili al di là del display, si presenta con una nuova funzionalità, il touchscreen.

Progettato per adattarsi a diversi contesti, soprattutto store e showroom, spazi espositivi e gallerie d’arte, così come anche studi televisivi, l’OLED Transparent Touch stupisce per il livello di trasparenza e di sensibilità del touch oltre che per la resistenza dello schermo e il design che consente a questa soluzione di armonizzarsi completamente con l’ambiente circostante.

Ad agosto il produttore ha annunciato che questi display saranno usati nei finestrini delle vetture della metropolitana a Pechino e Shenzhen (in Cina), e a quanto pare anche le TV OLED trasparenti di Panasonic e Xiaomi usano i pannelli di LG. Il sito The Verge riferisce che Samsung, altro importante produttore di display, ha sperimentato la creazione di display OLED trasparenti in passato ma questa tecnologia sarebbe stata abbandonata nel 2016.

Non è chiaro quando le porte scorrevoli con display OLED trasparenti saranno effettivamente disponibili ma dalla presentazione non dovrebbe passare molto. La possibilità di sovrapporre immagini o informazioni sugli oggetti che si trovano al di là dello schermo consente possibilità di utilizzo quasi infinite in numerosi contesti, inclusi store e showroom, spazi espositivi e gallerie d’arte.