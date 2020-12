AirPods Studio: annuncio imminente da parte di Apple?

Tornano le indiscrezioni secondo le quali Apple è pronta per annunciare le cuffie AirPods Studio, prodotto che potrebbe essere annunciato oggi 8 dicembre.

La scorsa settimana il sito MacRumors ha reso noto il contenuto di una nota inviata internamente ai rivenditori autorizzati Apple per un cambiamento di cui avrebbero dovuto tenere conto dall’8 dicembre e che riguardava AppleCare, lasciando immaginare l’arrivo di un nuovo prodotto. Il nuovo prodotto dovrebbe essere la cuffia da tempo attesa nota come “‌AirPods Studio‌”.

Il sito AppleTrack riferisce di essere in possesso di informazioni “esclusive” ottenute da fonti informate dei fatti, e conferma il lancio imminente di ‌AirPods Studio‌.

Mark Gurman di Bloomberg tempo addietro aveva riferito dell’arrivo di una cuffia over ear top di gamma con cancellazione attiva del rumore, lasciando intendere un evento dedicato prima della fine dell’anno. Simili voci sono state riportate dal leaker L0vetodream a inizio novembre, parlando di una “sorpresa natalizia” da parte di Apple, un evento “per l’inverno” ma non aggiungendo altri dettagli.

Nella beta di iOS 14.3 è stata individuata una icona che ricorda il presunto design delle cuffie AirPods Studio‌, altro elemento che lascia immaginare che l’arrivo del prodotto sia imminente.

Di certo Apple sta lavorando su qualcosa che riguarda questo tipo di accessori. All’inizio di ottobre è stata notata la rimozione di prodotti audio di Logitech, Sonos e Bose dagli scaffali dei negozi e anche dal catalogo di Apple Store online. Mosse di questo tipo in passato sono state fatte in concomitanza dell’arrivo di prodotti dell’azienda in competizione con quelli non suoi. Nel 2014, ad esempio, ha smesso di vendere indossabili di Fitbit in seguito all’arrivo di Apple Watch. Più di recente, Apple ha smesso di vendere il pulsossimetro da dito MightySat poco prima del lancio di Apple Watch Serie 6 che, come sappiamo, include questa funzione attraverso la misurazione dal polso.

Da tempo si vocifera l’arrivo di nuovi prodotti audio di Apple. Le AirPods Studio dovrebbero integrare tecnologie per la cancellazione del rumore, funzionalità di rilevazione direzionale grazie al chip U1 e modalità avanzate di riproduzione del suono.