Caccia alle mascherine FFP2, Medisana in pronta consegna e in sconto

In questi giorni si parla di mascherine FFP2 e della volontà di calmierarne il prezzo – come fu in precedenza per quelle chirurgiche – in vista di un possibile aggiustamento ai decreti legge che ne impongono l’utilizzo in determinati contesti. Solo l’idea di passare dalla chirurgica alla FFP2 ha fatto schizzare i prezzi e ridotto le disponibilità, rendendo così difficoltoso procurarsene a chi già ne comprava a pacchi o per chi intende cominciare ora.

Tra le poche attualmente reperibili e proposte ad un prezzo congruo ci sono quelle di Medisana, azienda tedesca con quarant’anni di esperienza nel settore, che le distribuisce anche su Amazon al prezzo scontato di 11,49 euro per il pacchetto da dieci mascherine, il che vuol dire che il costo della singola mascherina FFP2 è di 1 euro e 20 centesimi circa.

Ovviamente sono mascherine testate e conformi alla norma EN 149:2001 + A1:2009 come previsto inoltre dal regolamento (UE) 2016/425 per i dispositivi di protezione individuale (sono inoltre testate da TÜV Rheinland per l’efficienza di filtrazione batterica (BFE) secondo la norma EN 14683:2019+AC:2019).

Offrono il 99.87% di efficienza di filtrazione batterica e come detto offrono una classe di protezione di tipo FFP2, quindi filtrano sia l’aria inspirata che quella espirata e quindi servono come protezione personale ed esterna. A tale scopo utilizzano un sistema di filtri a 3 strati che promette un alto grado di filtrazione di tutte le particelle presenti nell’aria.

Adottano la classica forma a V con contorno del naso e il passante per le orecchie con fascia elastica per offrire un alto livello di comfort e al contempo una buona vestibilità; è inoltre inclusa la clip che permette inoltre di regolare il respiratore alla nuca anziché dietro le orecchie.

Ogni mascherina viene venduta all’interno di un sacchetto in PE che le separa e le isola dalle altre, in modo tale da impedirne la contaminazione da parte di influenze esterne e prima dell’uso.

Come dicevamo questa confezione è tra le poche in pronta consegna che arrivano subito e, al momento, è anche proposta in sconto del 42%. Inoltre sono spedite da Amazon quindi per i clienti Prime la spedizione è gratis, mentre per tutti gli altri bisogna raggiungere una spesa di 30 euro.

