IFA 2022, LG OLED Flex è il primo TV a curvatura variabile

LG presenta il primo TV OLED che è allo stesso tempo un pannello piatto e anche uno pieghevole da 42 pollici dedicato ai gamer, e non solo: si tratta di LG OLED Flex (modello LX3), progettato sia per il gaming sia per godersi i programmi televisivi e i servizi di streaming. Lo schermo del modello LX3 ha infatti un grado di curvatura variabile e può passare da piatto a molto curvo, con un raggio di fino a 900R. Un po’ la stessa filosofia dietro il Corsair svelato qualche giorno fa.

Il form factor di LG OLED Flex è reso possibile dalla tecnologia OLED di LG con pixel autoilluminanti. In particolare, il modello LX3 sfrutta la tecnologia OLED evo già in forza di alcuni precedenti OLED di LG.

Per effettuare la curvatura dello schermo è sufficiente premere il tasto dedicato sul telecomando per scegliere uno dei due preset disponibili. In alternativa è possibile sfruttare la regolazione manuale, in questo modo l’utente può regolare a piacere il grado di curvatura attraverso degli aggiustamenti del 5% per ottenere oltre 20 posizioni diverse.

Inoltre, LG OLED Flex può essere inclinato verso il basso fino a 10° o verso l’alto fino a 5 gradi ed è dotato di un supporto regolabile in altezza di circa 140 mm. Lo stesso supporto integra anche un sistema di illuminazione posteriore che può funzionare in sincronia col video o con l’audio del contenuto riprodotto sullo schermo, offrendo cinque diverse opzioni fra cui scegliere.

All’intero, il televisore ospita il processore smart α9 Gen 5, che sfrutta anche algoritmi di elaborazione dell’immagine, come quelli anti-sfarfallio e anti-bagliori. A livello software, sempre per i gamer, LX3 dispone in esclusiva dell’app Game con screensaver personalizzati, scorciatoie alle app più popolari, come Twitch e YouTube, e l’elenco dei dispostivi esterni connessi.

Lato audio, invece, include un equalizzatore, le opzioni per abilitare l’AI Game Sound, il supporto Dolby Atmos e la possibilità di configurare le impostazioni audio più avanzate per trarre il meglio dai due diffusori frontali da 40W.

Ancora, i giocatori avranno la possibilità di apprezzare anche la modalità Multi View di LX3 per visualizzare contemporaneamente contenuti provenienti da due fonti diverse e di selezionare quale audio preferiscono ascoltare. Ad esempio, per giocare tramite PC o console mentre si guardano video YouTube riprodotti dallo smartphone.

LG OLED Flex, offre supporto al Dolby Vision per i giochi in 4K a 120Hz e funzionalità HDMI 2.1, come la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) e la modalità automatica a bassa latenza (ALLM). Come gli altri TV OLED evo, il TV pieghevole di LG è compatibile con G-SYNC ed è dotato di certificazione AMD FreeSync Premium.

La TV OLED Flex di LG sarà esposta all’interno dello stand LG di IFA 2022 presso la Hall 18 di Messe Berlin. Trovate tutte le notizie relative a IFA 2022 direttamente da questa pagina.