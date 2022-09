Netatmo Videocamera Intelligente e casa smart in mostra a IFA 2022

A IFA 2022 Netatmo presenta la Videocamera Esterna Intelligente con Sirena nel nuovo colore bianco: il costruttore ha ascoltato le richieste degli utenti per la nuova tinta che rende il dispositivo più discreto ed elegante.

Capace di distinguere tra persone, animali e veicoli, questo dispositivo in caso di attività sospette è in grado di avvisare l’utente in tempo reale con una notifica sul proprio smartphone attraverso l’app Home + Security. In questo modo l’utente può attivare la sirena a distanza per spaventare il potenziale ladro.

Progettata con un design sobrio e pensata per una facile installazione, la Videocamera Esterna Intelligente con Sirena può essere installata in sostituzione di una luce esistente. È infatti dotata di un sistema di illuminazione che segnala eventuali movimenti o illumina di notte l’accesso alla proprietà per mettere in fuga gli intrusi, oltre all’allarme da 105 dB.

Per garantire il massimo della sicurezza e della privacy delle immagini filmate, tutte le riprese effettuate vengono archiviate su una scheda Micro SD criptata. La visione a infrarossi permette di controllare i movimenti sospetti anche di notte mentre la funzione Alert-Zone permette di definire lo spazio controllato dalla Videocamera per non invadere la strada pubblica o il giardino dei vicini.

Grazie a un aggiornamento recente e automatico, le Videocamere Intelligenti Netatmo, Interne o Esterne, interagiscono tra loro formando così un vero e proprio ecosistema di videocamere. Questa nuova funzione permette loro di comunicare a vicenda e di attivare contemporaneamente la Sirena interna e la Sirena della Videocamera Esterna in caso di intrusione nella proprietà.

Le funzionalità delle Videocamere Netatmo non richiedono alcun abbonamento o costo aggiuntivo, sono facili da utilizzare, non necessitano di alcun impianto domotico e gli aggiornamenti vengono effettuati regolarmente, automaticamente e gratuitamente. Inoltre sono compatibili con Apple Homekit, Amazon Alexa e Assistente Google per consentire l’interazione con altri oggetti connessi.

In questo articolo trovate le fotografie scattate da macitynet a IFA 2022 di Berlino, sia della nuova viceocamera sia delle soluzioni per la casa smart del costruttore per risparmio energetico, sicurezza, prevenzione degli incidenti domestici, meteo e qualità dell’aria in mostra nello stand.

La Videocamera Esterna Intelligente con Sirena Netatmo nel colore bianco presentata a IFA 2022 è già disponibile al prezzo di 319,99 €: i prodotti del marchio sono disponibili anche nel negozio Netatmo su Amazon.