HAYLOU GST, lo smartwatch da 30 euro a cui non manca nulla

Quanti fossero alla ricerca di uno smartwatch veramente economico, ma di indubbia qualità, il brand HAYLOU è tra i punti di riferimenti. HAYLOU GST è tra le ultime fatiche del produttore, che si acquista direttamente a questo indirizzo a circa 30 euro.

L’orologio propone un design che è divenuto ormai iconico grazie ad Apple Watch, di cui in effetti riprende lo stile squadrato. E’ un ottimo compagno per l’allenamento fisico, perché è in grado di tenere traccia di ben 12 discipline sportive, vantando anche il controllo della saturazione dell’ossigeno, non rinunciando ad un’autonomia di ben 20 giorni.

E’ certificato IP68, dunque resistente all’acqua, così da poterlo indossare praticamente 24 ore al giorno senza doverlo rimuovere. Naturalmente, non rinuncia a tutte quelle misurazioni base tipiche di uno smartwatch del genere, quindi il controllo del battito cardiaco, e la possibilità di monitorare il sonno.

Vanta un ampio display da 1,67 pollici, curvato ai lati, così da conferirgli un tocco di eleganza e raffinatezza, davvero molto curato da questo punto di vista. Lo si può personalizzare a proprio piacimento grazie all’applicativo presente su smartphone, potendo cambiare la Watch faces e gestire così gli elementi che compaiono a schermo, che restituiscono immediatamente le informazioni principali del proprio stato di salute e del proprio allenamento. E’ in grado di monitorare il battito cardiaco per tutto il giorno in tempo reale, così da avvisare nel caso in cui i battiti scendano sotto una certa soglia di sicurezza.

Ovviamente, non manca il centro di notifiche, che permetterà di leggere al polso tutte le notifica in entrata sullo smartphone. Ancora, offre la funzionalità che aiuta negli esercizi di respirazione., ha funzioni di timer, sveglia, meteo, controllo della musica da remoto, e tante altre ancora.

Misura 45,1 x 36,5 x 11,5 mm e ha un peso di appena 50 grammi, con un cinturino classico da 22 mm.

Al momento lo acquistate davvero in offerta a circa 30 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.