LG lascia gli smartphone, l’annuncio atteso il 5 aprile

Purtroppo fonti diverse puntano tutte nella stessa direzione: LG avrebbe già deciso di abbandonare completamente la divisione smartphone e l’annuncio ufficiale, così come la ristrutturazione aziendale, potrebbero arrivare già lunedì 5 aprile.

Solo a gennaio al CES 2021 il costruttore aveva fatto sognare gli appassionati con il prototipo di smartphone arrotolabile, ma pochi giorni dopo erano circolate le voci che indicavano la società alla ricerca di un compratore per la sua divisione mobile, senza escludere però anche la possibile chiusura. A febbraio LG ha fatto sapere che LG Rollable non era un progetto chiuso, una dichiarazione insufficiente per risollevare speranze viste le persistenti voci su possibile vendite o chiusura.

Ora dalla Corea del Sud le ultime indiscrezioni indicano che le opzioni di vendita e cessione della divisione mobile sono naufragate. LG avrebbe già deciso di abbandonare completamente il settore smartphone: la comunicazione ufficiale arriverà a breve, lunedì 5 aprile in occasione di una riunione del consiglio di amministrazione. La stessa data viene indicata anche da un account Twitter segnalato da Android Authority che offre ancora più indizi.

Secondo i post LG Rollable sarebbe stato sviluppato solo allo scopo di incrementare il prezzo di vendita della divisione smartphone, ma non si è trovato un accordo sul prezzo tra LG e il potenziale acquirente. Il nome non viene indicato, ma negli scorsi giorni erano circolati quelli di Volkswagen e soprattutto della vietnamita Vingroup.

La riorganizzazione interna prevede lo smantellamento dell’intera divisione LG Mobile con i suoi 4.000 dipendenti, la maggior parte dei quali verranno riassegnati alla divisone dispositivi per la casa. L’addio di LG agli smartphone sarebbe così repentino e totale che, stando alle anticipazioni su Twitter, non saranno nemmeno garantiti gli aggiornamenti software per i terminali esistenti. In ogni caso per il momento si tratta di indiscrezioni: se sono esatte sapremo tutto e nei dettagli LG 5 aprile.

