 Nilox Doc X2 Plus, bici elettrica omologata: minimo storico a 389 euro

Anche se per ora non si parla di gite un bici, di escursioni, di passeggiate, potrebbe essere utile fare “provvista” andando ad acquistare si Amazon la Nilox Doc X2 Plus, una eccellente bici elettrica proposta ad appena 389 euro, il costo più basso di tutti i tempi.

Di questa bici abbiamo detto molto se non tutto nella nostra recensione pubblicata qualche tempo fa. Vi invitiamo a leggere il nostro test per prendere visione di quel che serve sapere per valutarne l’acquisto. Per i più pigri alla lettura diciamo qui tratta di una bicicletta studiata soprattutto per la mobilità urbana, capace di essere piegata in due e quindi di essere caricata in auto, in treno e persino su un tram o una metropolitana.

Il “cuore pulsante” della Nilox Doc X2 Plus è costituito da una batteria da 36V integrata nel telaio (ricaricabile in sole 2 ore) e da un motore da 250W che le che permette di percorrere in modalità assistita fino a 25 km ad una velocità massima di 25 km/h. È dotata di ruote da 16″, comandi con pannello di controllo al manubrio e modulo Bluetooth che permette di monitorare i dati di viaggio attraverso App “Nilox DOC”. L’app è un altro dei punti di vantaggio di questa bici: le sue funzioni sono molteplici e innovative e danno la possibilità di verificare ogni parametro della eBike, dal livello di assistenza del motore alla luminosità del display di bordo.

La bicicletta può essere utile ad un vasto pubblico dai pendolari che lasciano l’autovettura in un parcheggio di corrispondenza a chi esce di casa per andare a fare la spesa. Ovviamente tanto più scosceso e difficoltoso sarà il percorso programmato, tanto più la bicicletta sarà utile. Il motore elettrico, come da disposizione di legge italiane, assiste infatti la pedalata intervenendo quando la spinta diventa più problematica.

Come accennato la Nilox Doc X2 Plus è una bicicletta perfettamente omologata e compatibile con il nostro mercato. Non altrettanto si può dire di alcune concorrenti che provenendo da marcati dove le norme sono diverse, non possono essere usate in Italia e possono portare a sanzioni pecuniarie anche molto salate.

La Nilox Doc X2 Plus costerebbe intorno ai 500 euro. Oggi è in offerta a 389 euro, di gran lunga il prezzo più basso mai visto.