LG Soundbar 2021, tutti i modelli top sono AirPlay 2

LG Electronics annuncia l’inizio della commercializzazione della gamma Soundbar 2021, con nuovi modelli che offrono un’esperienza audio di qualità, versatilità e controllo intuitivo, alzando allo stesso tempo gli standard con un design e un packaging ecosostenibili. La nuova gamma offre prestazioni sonore migliorate, connettività semplificata, funzionalità intelligenti e un’estetica elegante con un look moderno, progettato per integrarsi al meglio con i televisori del costruttore e con qualsiasi arredamento.

Airplay 2, Smart speaker e funzionalità smart

Novità di quest’anno, le soundbar 2021 permettono di usufruire della funzionalità AI Sound Pro degli LG TV: l’audio del TV viene riprodotto dalla soundbar attraverso la modalità TV Sound Mode Share, offrendo così la potenza di elaborazione audio di AI Sound Pro sugli altoparlanti performanti delle nuove soundbar. Le soundbar LG offrono ora tutte le modalità audio dei televisori LG più recenti, consentendo di passare facilmente dalla soundbar al TV utilizzando il telecomando del televisore.

La gamma top 2021 di soundbar LG è compatibile con numerosi assistenti vocali, tra cui Google Assistant, Amazon Alexa e Siri. Ora è più facile controllare i dispositivi e riprodurre la propria musica preferita da dispositivi e servizi compatibili. Inoltre, con il supporto ad Apple AirPlay 2, è possibile riprodurre, controllare e condividere la propria musica preferita e altri contenuti direttamente dal proprio iPhone, iPad o Mac.

In questa tabella è possibile riscontrare la compatibilità dei modelli con gli assistenti smart e con Airplay 2.

In termini di prestazioni, le soundbar 2021 di LG ereditano tutti i punti di forza dei loro predecessori e molti dei nuovi modelli sono dotati di Meridian Audio tuning e tecnologia Meridian, per un’esperienza di ascolto ottimizzata se impostati in Music Mode. Una nuova caratteristica, la tecnologia Meridian Horizon, è il risultato della collaborazione a lungo termine di LG con Meridian Audio. Questa innovazione trasforma i contenuti stereo a due canali in audio multicanale per offrire un’esperienza di ascolto immersiva, indipendentemente dalla collocazione della soundbar nella stanza o dalla posizione di chi ascolta.

LG Soundbar SP9YA

Connettività e compatibilità al top

Tutte le soundbar 2021 di LG supportano Dolby Atmos e/o DTS:X per un audio dinamico e tridimensionale. Con la compatibilità Dolby Vision, attraverso un canale 4K pass-through, i nuovi modelli garantiscono il livello di immagine e la qualità del suono necessari a garantire una visione cinematografica nel comfort di casa. Le soundbar di LG combinano anche i canali up-firing frontali a canali up-firing posteriori wireless, per avvolgere gli utenti in un suono ricco e strutturato.

Molti dei nuovi modelli dispongono della certificazione Hi-Res Audio, assicurando una riproduzione lossless a 24bit/96kHz con tutta la vivacità e le sfumature della registrazione originale effettuata in studio. Nella gamma 2021 di LG soundbar, la comodità d’uso aggiornata e la semplice connettività sono integrate con il supporto HDMI eARC, permettendo con un solo cavo un bitrate più alto, contenuti ad alta risoluzione e audio Dolby Atmos non compresso, mentre la riproduzione USB e lo streaming Bluetooth offrono agli utenti modi ancora più rapidi e comodi di godere dei loro contenuti audio preferiti sugli ultimi modelli di soundbar LG.

L’AI Room Calibration offre un suono ottimale in qualsiasi ambiente, utilizzando la tecnologia di riconoscimento spaziale per misurare le dimensioni di una stanza e personalizzare quindi le impostazioni audio della soundbar in base alle caratteristiche specifiche dell’ambiente. AI Sound Pro utilizza il controllo audio adattivo per regolare automaticamente il range di frequenze e l’estensione del campo sonoro a seconda del genere di contenuto che l’utente sta guardando: notizie, musica o cinema.

Componenti e Packaging sostenibili

Nel suo impegno verso un futuro sostenibile, LG sta adottando un approccio più ecologico allo sviluppo dei prodotti, al packaging e alla spedizione delle sue soundbar 2021, progettando i primi prodotti audio a ricevere la certificazione SGS Eco Product. Per molti modelli di soundbar, LG ha sostituito i materiali utilizzati nei modelli precedenti con materiali riciclati. Un modello è caratterizzato da un rivestimento in tessuto realizzato con bottiglie in PET riciclate. Certificata come conforme al Global Recycled Standard e alla certificazione ambientale UL, ogni soundbar SP7Y si traduce nella presenza di quasi sette bottiglie di plastica in meno nelle discariche.

LG Soundbar SP7YAPer ridurre ulteriormente l’impatto ambientale e gli sprechi, LG ha adottato un packaging più sostenibile per l’intera gamma di soundbar. Utilizzando principalmente cellulosa stampata riciclata e una quantità notevolmente inferiore di polistirene e plastica, l’imballaggio ha ottenuto la certificazione Eco Product dalla Societe Generale de Surveillance (SGS), azienda di servizi di analisi, ispezione e certificazione con sede a Ginevra, in Svizzera.

Per ottenere la certificazione, le soundbar sono state giudicate da SGS come prodotti a minimo impatto ambientale, in quanto limitano le emissioni di inquinanti atmosferici, contengono poche sostanze pericolose e offrono un elevato grado di riciclabilità. Inoltre, l’imballaggio è progettato a forma di «L» così che più unità possano essere caricate su un minor numero di camion, riducendo così le emissioni di CO2 anche nei trasporti, un aspetto fondamentale per garantire la sostenibilità ambientale.

In arrivo anche in Italia

I nuovi modelli LG Soundbar 2021, SP11RA, SP9YA, SP8YA (compatibili AirPlay 2), insieme a SP7Y e SPD7Y, inizieranno ad arrivare a partire da questo mese sui principali mercati in Europa e in Nord America, con ulteriori modelli in arrivo entro la fine dell’anno. Nei prossimo giorni vi informeremo sui prezzi al pubblico.

Ricordiamo che negli scorsi giorni LG ha annunciato l’abbandono del mercato smartphone. Tutti gli articoli che parlano di LG sono disponibili da qui.