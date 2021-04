Presto eBay riconoscerà le carte da collezione tramite foto

La nuova funzione presto in arrivo su eBay potrebbe rendere più facile la vita di tutti i collezionisti di carte da gioco e da collezione: infatti basterà una fotografia per mettere in vendita la propria carta, eBay la riconoscerà per voi.

Vendere le proprie carte da collezione può fruttare bene, ma allo stesso elencarle tutte può richiedere molto tempo. A breve, eBay potrebbe accelerare il processo. In un annuncio ripreso dalla redazione di Gizmodo, eBay ha anticipato che sta aggiornando la propria app per iPhone e Android con funzionalità di riconoscimento delle immagini.

A partire dalla fine di questo mese le carte di Magic: The Gathering saranno riconosciute dall’app, subito dopo averle fotografate: l’app compilerà automaticamente la maggior parte dei campi, velocizzando il processo di vendita. A maggio, la funzionalità sarà estesa alle carte Pokémon e Yu-Gi-Oh!, e poi anche ad altre ancora nel corso dell’anno.

La società afferma che in questo modo si potrà risparmiare la metà del tempo per mettere in vendita la carta sul sito web.

Inizi creando un elenco e utilizzando la barra di ricerca per digitare il nome del gioco da cui proviene la carta. A quel punto, l’app ti chiederà di “toccare per cercare con la fotocamera”. Quando punti la fotocamera del telefono verso la scheda, verrà visualizzato un elenco di possibili corrispondenze. La cosa interessante è che l’app compilerà automaticamente l’elenco con dettagli come il nome della carta, il set da cui proviene, il suo tipo, rarità e altro. Spetta quindi a te aggiungere foto, descriverne le condizioni e infine decidere un prezzo

Il business delle carte collezionabili frutta parecchio anche alle casse di eBay. Nell’ultimo anno, le persone hanno realizzato più di 41 milioni di nuovi elenchi di carte sulla piattaforma.