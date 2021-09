LG UltraGear è l’altoparlante per i gamer

LG UltraGear è l’altoparlante progettato per i videogiocatori, che integra microfoni per chat senza l’utilizzo di cuffie. Il design, nemmeno a dirlo, è assolutamente aggressivo, come si ci aspetterebbe da una periferica gaming.

LG Electronics annuncia la sua prima soluzione audio progettata specificamente per i videogiochi. Si tratta, dunque, del modello GP9, un sistema audio con suono tridimensionale ottimizzato per i videogame. Lo speaker è caratterizzato da controlli semplici, naturalmente compatibile con i PC e le più recenti console di gioco.

Il risultato che il brand ha voluto raggiungere con questa periferica è quello di liberare il giocatore dalla necessità di utilizzare delle cuffie, un elemento chiave dell’esperienza di gioco che può diventare scomodo dopo lunghe sessioni videoludiche.

Lo speaker è dotato della tecnologia proprietaria LG 3D Gaming Sound, che integra un algoritmo HRTF (head-related transfer function) progettato appositamente per personalizzare l’audio in base al genere del gioco. In questo modo il giocatore potrà sperimentare un suono surround virtuale, che tiene conto dell’effetto spaziale, senza la necessità di usare cuffie ingombranti.

Nella modalità FPS i fan degli sparatutto in prima persona potranno percepire anche i più piccoli movimenti, mentre la modalità RTS aumenta il realismo con un suono spaziale autentico. Inoltre, grazie al supporto per la tecnologia DTS Headphone:X, LG UltraGear permette di ascoltare l’audio del gioco con effetti surround virtuali a 7.1 canali anche quando si utilizzano delle normali cuffie o auricolari.1

Lo speaker LG UltraGear viene inoltre riconosciuto dal PC come scheda audio dedicata e consente di creare, scaricare e condividere le impostazioni di equalizzazione tramite l’App complementare. E’ certificato Hi-Res Audio, e si avvale della potenza del Quad DAC Hi-Fi integrato (ES9038PRO).

Specifiche tecniche

Canali: 2 (2 woofer + 2 tweeter)

Potenza: totale 20W

Audio: Quad DAC Sabre ES9038PRO, DTS Headphone:X, Audio surround virtuale a 7.1 canali, LG 3D Gaming Sound

Modalità audio: FPS / RTS / Standard

Chat vocale: Clear Voice Chat con microfoni con cancellazione dell’eco integrati

Connessioni: USB-C / Ottico / Bluetooth / AUX 3,5mm

Alimentazione: alimentatore esterno / Batteria integrata (fino a 5 ore di autonomia)

Dimensioni e peso: 376 x 86 x 108mm, 1,5 kg

Altre funzioni: Illuminazione RGB con 16,7M colori / App LG XBOOM / Personalizzazione e condivisione equalizzazione audio

tante le possibilità di connessione, anche grazie al cavo ottico e alla USB-C. Non solo, gode anche di supporto al wireless per connettersi a laptop, tablet o smartphone tramite Bluetooth. Il tutto, offrendo un’autonomia integrata di5 ore.

Ovviamente, lo speaker GP9 non si dimentica del design, che si affida ad un set di luci RGB, personalizzabili in uno dei 16,7 milioni di colori utilizzando l’App dedicata.

LG UltraGear GP9 ha un prezzo di 499 euro. Potete raggiungere lo store LG su Amazon direttamente a questo indirizzo.