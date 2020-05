LG Velvet si mostra nelle immagini ufficiali: 5G e design camera a goccia

E’ LG VELVET il nuovo smartphone della società che inaugura un nuovo capitolo nella storia dell’azienda coreana. Questo perché, spiega la compagine, il terminale vanterà un design elegante e incentrato sull’utente, con funzionalità multimediali innovative e il supporto a un’esperienza 5G.

Con VELVET, LG spiega di aver messo a punto un nuovo concept ispirato alla natura, e che porterà su smartphone linee morbide, superfici lisce e levigate ed elementi distintivi che secondo la società faranno diventare il dispositivo subito iconico agli occhi degli utenti.

A differenza dell’attuale trend che vede le fotocamere posteriori disposte su un riquadro sporgente, LG VELVET ha scelto una soluzione minimalista e discreta, che la società chiama design Raindrop, quindi a”goccio di pioggia”: le fotocamere e il flash sono disposti in ordine decrescente di dimensione evocando l’immagine di una goccia di pioggia che cade. Il nuovo 3D Arc Design rende simmetriche le curvature dei bordi del display e del vetro posteriore, donandogli una forma elegante, maneggevole e piacevole al tatto.

Quattro saranno i colori disponibili, Illusion Sunset, Aurora White, Aurora Grey e Aurora Green, in una finitura lucida. Il nuovo smartphone LG si propone all’utenza con un display OLED da 6,8 pollici con formato Cinematic FullVision da 20.5:9. Sul fronte audio introduce per la prima volta il sistema LG 3D Sound Engine, una tecnologia implementata nei TV OLED di LG che si avvale dell’intelligenza artificiale per analizzare e ottimizzare automaticamente tutti i contenuti audio.

Per quanto riguarda l’esperienza fotografica, LG VELVET impiegherà una fotocamera frontale da 16 MP e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, grandangolare da 8 MP e sensore di profondità da 5 MP. Anche VELVET, come V60, possiede la funzione Voice Bokeh, per enfatizzare la voce principale attenuando notevolmente i rumori di fondo, e la modalità ASMR che consente di cogliere il suono aumentando la sensibilità dei due microfoni integrati. Anche il controllo del time-lapse 4K è stato migliorato permettendo di scegliere se regolare automaticamente la velocità di registrazione in base ai movimenti del soggetto o se farlo manualmente.

Al suo interno, LG VELVET è dotato del processore Snapdragon 765 di Qualcomm, modem Snapdragon X52 5G di seconda generazione, realizzato con processo produttivo da 7 nanometri. Di seguito la scheda tecnica del terminale:

Processore : Qualcomm Snapdragon 765 5G Mobile Platform

: OLED 6.8 pollici Cinematic FullVision, 20.5:9 FHD+ (2,460 x 1,080 / 395ppi) Memoria : 6GB RAM / 128GB ROM / microSD (fino a 2TB)

– Posteriori: 48MP[3] (F1.8 / 0.8μm / 79˚) / 8MP ultra-grandangolo (F2.2 / 1.12μm / 120˚) / Sensore di profondità da 5MP (F2.4 / 1. 12μm / 81˚)

– Frontale: 16MP (F1.9 / 1.0μm / 73˚)

: Illusion Sunset, Aurora White, Aurora Gray, Aurora Green1 Altre caratteristiche: Speaker Stereo / AI CAM / Google Lens / Google Assistant / LG 3D Sound Engine / Resistente ad acqua e polvere (IP68) / HDR10 / Tecnologia di ricarica Qualcomm Quick Charge™ 4+ / 12 test militari superati (MIL-STD 810G)

LG Dual Screen (venduto separatamente)

Display : OLED 6.8 pollici Cinematic FullVision 20.5:9 FHD+ (2,460 x 1,080 / 395ppi)

: 360 Freestop Colori: Bianco, Grigio

LG VELVET sarà disponibile in Corea del Sud a partire da maggio e a seguire nei principali mercati in Europa – fra cui l’Italia – Nord America, America Latina e Asia.