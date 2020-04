Il nuovo smartphone top di gamma di LG si chiamerà Velvet

Il nuovo smartphone top di gamma di LG Electronics sarà presentato il prossimo mese e si chiamerà LG Velvet. Lo ha annunciato l’azienda stessa e immagini in rendering sono già circolate la scorsa settimana. L’azienda sudcoreana parla di un design a “gocce di pioggia”: con le tre fotocamere posteriori e LED per il flash in ordine decrescente per dimensione.

LG ha fatto sapere che in futuro non sfrutterà più i brand G e, e che i telefoni top di gamma che verranno dopo Velvet saranno denominati con specifiche denominazione distintive.

“Il nostro nuovo branding riflette le attuali tendenze di tenere conto di gusti personali unici ed emozioni dell’individuo con una maggiore enfasi sul design”, riferisce Chang Ma, vice presidente senior responsabile strategia prodotti della divisione mobile business di LG. “È un approccio più intuitivo che siamo fiduciosi farà breccia nei consumatori odierni e ci aiuterà a stabilire una più chiara identità del brand”.

I brand “G” di LG è arrivato nel 2013 e “V” nel 2015. L’ultimo dispositivo di questa serie, V60ThinQ 5G, è stato annunciato per Europa a febbraio indicando la disponibilità effettiva a partire da aprile; questo modello dell’iconica serie V è dotato di connettività 5G, comparti audio, video e foto migliorati. È il primo dispositivo di LG che supporta registrazione di video in 8K. Il set di fotocamere posteriori è corredato da un sensore Time of Flight (ToF), di un obiettivo ultra-grandangolare e di uno principale da 64MP. Integra batteria da 5.000 mAh e display OLED con rapporto d’aspetto 20.5:9 e diagonale da 6.8 pollici, quasi mezzo pollice più ampia rispetto al modello precedente.

