Come pulire e disinfettare smartphone e tablet

In questi giorni si parla tanto del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) e dell’importanza di lavarsi bene le mani per prevenire il contagio. La principale via di trasmissione è rappresentata dalle vie respiratorie ma il contagio attraverso superfici inerti è da considerarsi un’eventualità possibile. Ricerche hanno ipotizzato la possibilità che il virus possa sopravvivere fino a nove giorni; non è in grado di sopravvivere a lungo sulle superfici ma è ad ogni modo buona norma disinfettare periodicamente cellulari, tablet e altri dispositivi che usiamo ogni giorno (da sempre paradiso per batteri di vario tipo).

Prodotti troppo aggressivi (a base di candeggina, soventi o altri acidi) potrebbero danneggiare i dispositivi; è meglio dunque usare acqua (ancora meglio quella distillata) e sapone molto diluito (es. quello per i piatti) oppure detergenti specifici per i display (es. questo) o salviettine umidificate. È importante NON spruzzare il detergente direttamente sul cellulare ma sul tessuto (non deve essere troppo bagnato), pulendo delicatamente con passaggi circolari. Per i fori e le giunture, si possono usare cotton fioc e/spazzolini (o pennelli) con setole morbide. In tutti i casi è fondamentale procedere con i dispositivi spenti avendo cura di rimuovere l’umidità.

Come pulire iPhone

Per disinfettare smartphone e tablet basta seguire delle semplici regole. Apple consiglia di scollegare tutti i cavi, rimuover eventuali cover (anche queste dovrebbero essere pulite di tanto in tanto), usare un panno morbido, leggermente inumidito e privo di pelucchi (ad esempio un panno per la pulizia degli occhiali). Se il materiale è ancora presente, usare un panno morbido e privo di pelucchi con acqua tiepida e sapone, evitando ovviamente di far penetrare umidità nelle aperture e non usare detergenti né aria compressa. Gli iPhone sono dotati di un rivestimento oleorepellente a prova di impronte. I prodotti di pulizia e i materiali abrasivi consumano il rivestimento e potrebbero graffiare l’iPhone.

È bene NON utilizzare prodotti specifici per vetri, detergenti per la casa, prodotti ad aria compressa, spray, solventi, prodotti a base di ammoniaca o sostanze abrasive. Le superfici di vetro anteriori come quelle di iPhone 6, iPhone 6 Plus presentano un rivestimento oleorepellente. Per rimuovere le impronte digitali, pulire le superfici con un panno morbido e privo di pelucchi. La capacità oleorepellente del rivestimento diminuisce con il tempo e il normale utilizzo; passando del materiale abrasivo sullo schermo del dispositivo potresti graffiarlo e contribuire a diminuire l’oleorepellenza. Per pulire il tasto Home (consentendo al Touch ID di funzionare correttamente), è bene usare un panno morbido e privo di pelucchi.

Esistono prodotti specifici per pulire smartphone e affini (es. questo o questo), completi di panni in microfibra e liquidi specifici.

Come pulire Apple Watch

Pulire l’Apple Watch è utile anche per evitare le irritazioni cutanee, specialmente in caso di allergie o pelle sensibile. Apple consiglia di mantenere l’Apple Watch sempre pulito e asciutto. Saponi, prodotti per la pulizia, materiali abrasivi, aria compressa, pulizia a ultrasuoni e fonti di calore esterne possono provocare danni e NON devono essere usati sull’Apple Watch. Per pulire Apple Watch, la Mela consiglia questa procedura:

Spegnere l’Apple Watch e rimuoverlo dal caricabatteria. Rimuovere l’eventuale cinturino in pelle Pulire l’Apple Watch con un panno non abrasivo e privo di pelucchi. Se necessario, inumidire leggermente il panno con acqua pulita. È possibile tenere l’Apple Watch sotto un leggero flusso di acqua calda corrente per 10-15 secondi. Non utilizzare saponi o altri detergenti. Asciugare l’Apple Watch, compresa la superficie posteriore del cristallo, con un panno privo di pelucchi e non abrasivo.

Se si individuano sostanze come polvere o crema attorno alla Digital Crown, Apple consiglia di:

Spegnere l’Apple Watch e rimuoverlo dal caricabatterie. Rimuovere l’eventuale cinturino in pelle Tenere la Digital Crown sotto un leggero flusso di acqua corrente di rubinetto calda per 10-15 secondi. Non utilizzare saponi o altri detergenti. Continuare a ruotare e premere la Digital Crown mentre l’acqua scorre sopra al piccolo spazio tra la corona e la scocca. Asciugare l’Apple Watch con un panno assorbente, privo di pelucchi e non abrasivo. 6) Asciugare la superficie della Digital Crown, lo spazio tra la Digital Crown e la cassa dell’orologio e le superfici circostanti, eliminando tutta l’acqua.

Pulire i cinturini

Per pulire il cinturino (quelli Apple) la Mela consiglia: di pulire le parti in pelle del cinturino con un panno non abrasivo e privo di pelucchi. Se necessario, inumidire leggermente il panno con acqua pulita. È importante NON immergere in acqua i cinturini in pelle (i cinturini in pelle non sono resistenti all’acqua). Lasciare asciugare completamente il cinturino all’aria prima di riattaccarlo all’Apple Watch. Non conservare i cinturini in pelle in luoghi esposti alla luce solare diretta, ad alte temperature o ad elevata umidità.

Per tutti gli altri cinturini, fibbie e chiusure: Apple suggerisce di pulire il cinturino con un panno non abrasivo e privo di pelucchi. Se necessario, inumidire leggermente il panno con acqua pulita; asciugare il cinturino con un panno non abrasivo e privo di pelucchi prima di riattaccarlo all’Apple Watch.

Altre pulizie

I metodi sopra indicati valgono anche per smartphone e smartwatch di altre marche. Per iPad e altri tablet valgono gli stessi consigli: usare panni morbidi e privi di pelucchi, evita panni abrasivi, asciugamani, salviette di carta e oggetti simili che potrebbero danneggiare il dispositivo; fare attenzione ai liquidi e, se si usano prodotti per la pulizia, impedire che l’umidità penetri nelle aperture. Non usare spray, solventi o sostanze abrasive. Non spruzzare detergenti direttamente sul prodotto. Per i più esigenti, tenete presente che esistono accessori (come questo venduto su Amazon) che consentono di pulire cellulari e simili sfruttando lampade germicide, in grado di eliminare i microrganismi con la luce ultravioletta.