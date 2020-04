I prossimi smartphone LG ispirati alla natura si mostrano in immagini

LG prepara silenziosamente il lancio dei suoi prossimi smartphone e, sebbene ad oggi non vi siano particolari rumor sui prossimi modelli in uscita, è la stessa società a descrivere come sarà il design dei futuri terminali. Il design completamente nuovo sarà ispirato alla natura. Ecco le prime foto.

LG presenta il nuovo concept dei prossimi smartphone ispirati alla natura; la società ha deciso di adottare un fattore forma minimalista, che si differenzia dagli attuali trend di settore grazie al Raindrop design delle fotocamere e al 3D Arc Design.

A differenza della moda attuale, che vede le fotocamere posteriori posizionate su un riquadro sporgente, LG ha scelto di alloggiare sul retro tre fotocamere e un flash LED in ordine decrescente di dimensione, un design pensato per evocare l’immagine di una goccia di pioggia che cade. Sebbene la fotocamera principale sporga leggermente, le altre due sono invece perfettamente a filo sotto il vetro liscio. In questo modo il produttore punta molto sull’eleganza, ma riduce anche l’ingombro sul retro, che dovrebbe servire a restituire un design più pulito sulla parte posteriore.

Un altro nuovo elemento di design che farà il suo debutto nel prossimo smartphone è il 3D Arc Design che rende simmetriche le curvature dei bordi dei display e del vetro posteriore. Questo incrementerà, secondo il produttore, la maneggevolezza rispetto ai precedenti terminali LG.

A tal proposito, ecco le dichiarazioni di Cha Yong-deok, vice president e head of LG Mobile Communications Design Lab:

Il nostro prossimo smartphone trae ispirazione dalla ricca storia dei classici design di LG che sono sempre stati distintivi sin dal primo tocco. Questo smartphone rappresenta un esempio del vantaggio competititvo che porteremo su ogni smartphone LG da ora in avanti

Vi lasciamo ai bozzetti ufficiali diramati dalla società, mentre per tutte le notizie relative a LG vi rimandiamo a questo link.