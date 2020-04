Xgimi MoGo è il pico proiettore con Android TV integrato

Dobbiamo restare in casa, quindi può tornare utile rendere un po’ più spettacolari la visione di film, serie TV e qualche partita ai videogiochi: nel caso potrebbe bastare un videoproiettore come Xgimi MoGo, tra i più portatili in commercio in quanto è pensato per essere usato principalmente in vacanza ma che può fare la differenza anche all’interno di un ambiente domestico.

Alimentato a batteria, ha un’autonomia di 4 ore in riproduzione video: questo significa che non va installato in un punto specifico e lasciato lì, ma può essere usato ovunque ci si trovi, come nella propria stanza, in soggiorno o in salotto. Inoltre grazie ad Android TV integrato permette di accedere direttamente a più di 5.000 applicazioni ed essere usato per gustarsi i contenuti di piattaforme come YouTube o Netflix, oppure ancora per riprodurre migliaia di giochi disponibili per Android tra cui Final Fantasy, Minions, NBA JAM e un’infinità di altre proposte.

La versatilità come dicevamo è il suo punto forte, ma anche la qualità non è da meno. Nonostante le dimensioni ultracompatte, MoGo può proiettare immagini da 30 a 100 pollici di diagonale a risoluzione 540p con un livello di luminosità (210 ANSI Lumen), quindi può essere usato tranquillamente anche in ambienti illuminati o durante il giorno.

Per di più, si dice che l’audio sia il 50% dell’esperienza audiovisiva: a tal proposito quindi segnaliamo che il prodotto incorpora un sistema sonoro firmato Harman/Kardon, con altoparlanti da 3 Watt calibrati per film ma anche musica, da riprodurre anche tramite connessione Bluetooth.

Se tutto questo non dovesse bastare, esiste anche la versione Pro di MoGo, che senza rinunciare alla compattezza, leggerezza e al design di alto livello, vanta caratteristiche tecniche di livello superiore: la risoluzione d’immagine è Full HD 1080p, mentre dal punto di vista della luminosità, raggiunge i 300 ANSI Lumen.

Ad ogni modo entrambi i proiettori XGIMI sono distribuiti in Italia da Attiva. Il modello base costa 499 euro mentre MoGo Pro è disponibile a 599 euro.