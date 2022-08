L’hub Hagibis MC25 è a misura di Mac Mini

Gli hub non sono tutti uguali, specialmente Hagibis MC25 che è costruito a misura del Mac Mini e che al momento è scontato del 51%.

I punti di forza di questa soluzione sono diversi. Innanzitutto, come dicevamo, l’aspetto estetico: rispetta infatti le dimensioni e la forma del Mac Mini (misura 19,5 centimetri per lato ed è spesso soltanto 1,5 centimetri), sicché è possibile appoggiarlo sopra (o sotto) il computer senza comprometterne troppo il design, visto che la scocca è realizzata in alluminio con una finitura molto simile a quella del computer di Apple. Il risultato finale è quello di un Mac Mini che appare un po’ più spesso ma anche potenziato da una serie di porte e ingressi aggiuntivi a disposizione dell’utente.

Nel caso di Hagibis MC25, l’utente ha a disposizione due porte USB 2.0 per collegare mouse e tastiere, due porte USB 3.1 Gen2 per il trasferimento dei file ad alta velocità e due lettori di schede, uno per SD e l’altro per microSD, che viaggiano a 5 Gbps. E poi c’è una sorpresa aggiuntiva: uno slot per dischi esterni.

In pratica oltre che fungere da hub è anche una memoria esterna che si può aggiungere alla macchina: supporta dischi meccanici e SSD SATA da 2.5″ e con una capienza massima di 5 TB, perciò anziché smontare il computer e invalidarne la garanzia è possibile aggiungere tanto spazio aggiuntivo sfruttando questo pratico hub, che in fin dei conti occupa una sola presa della macchina collegandosi tramite USB-C.

Se vi interessa acquistare l’hub Hagibis MC25, anziché 130,95 euro al momento c’è un’offerta che permette di acquistarlo a metà prezzo, perciò lo pagate 64,17 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.