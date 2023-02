Meta sviluppa personalità AI per WhatsApp, Instagram e Messenger

Meta si unisce a Google, Microsoft e altri grandi nomi del settore nel tentativo di aggiungere strumenti AI in stile ChatGPT alla propria piattaforma. A differenza di altri, Mark Zuckerberg ha rivelato che la sua azienda prevede di sviluppare diversi strumenti per soddisfare esigenze a lungo termine, ed altre a breve termine.

Per realizzare questi obiettivi a breve termine, Meta sta indagando strumenti AI nel settore creativo e con i principali media. Invece, come strumenti a lungo termine, presto potrebbero apprezzarsi funzionalità di chat avanzate in Messenger e WhatsApp, o filtri e annunci unici su Instagram. Anche i video e i contenuti “multimodali” potrebbero trarre beneficio, da queste funzioni.

Il gigante dei social media sta anche raggruppando i suoi team di intelligenza artificiale generativa in un unico gruppo per aiutare questi sforzi e raggiungere il prima possibile i risultati.

L’azienda non è nuova a un certo livello di intelligenza artificiale. Ha introdotto i chatbot in Messenger nel 2016, ad esempio. Ovviamente, i nuovi strumenti rappresenterebbero un’espansione significativa, che non sorprende considerando la crescente attenzione nel settore dell’IA generativa.

Secondo quanto riferito, i colossi di Internet come Google sentono la pressione competitiva da ChatGPT di OpenAI, in quanto potrebbe teoricamente minare la ricerca e altre attività chiave. Zuckerberg ha precisato durante l’ultima conferenza finanziaria di Meta di auspicare che l’azienda divenisse “leader” nell’AI generativa.

Il cambiamento non arriva in un grande momento. I ricavi di Meta, infatti, si stanno ancora riducendo e il suo perno verso il metaverso sta costando miliardi di dollari nella sua unità Reality Labs. Recentemente il colosso ha tagliato oltre 11.000 posti di lavoro per ridurre i costi e resistere a un periodo difficile.

Mentre piattaforme come Facebook e Instagram continuano a guadagnare utenti, l'azienda non è così stabile come una volta.