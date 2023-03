L’intelligenza arificiale di Bing AI si fa largo su Windows 11

L’intelligenza artificiale è arrivata nella barra delle applicazioni di Windows 11: installando l’ultimo aggiornamento del sistema operativo gli utenti non solo ottengono un rapido accesso alla nuova funzionalità di chat di Bing, ma anche alcuni miglioramenti ai widget, una modalità touch migliorata, la funzione di registrazione dello schermo (buongiorno, Microsoft: QuickTime su Mac lo fa da anni) e altro ancora.

La novità più curiosa è senz’altro l’integrazione di Bing poiché si tratta di un’aggiunta a sorpresa visto che Microsoft non l’aveva mai testata neppure con i suoi Windows Insider, ovvero quei beta tester che ottengono l’accesso anticipato agli aggiornamenti per provarne le varie funzionalità e segnalare gli eventuali difetti in modo da evitarli al grande pubblico.

Cosa cambia con Bing AI

Dopo l’aggiornamento l’icona di Bing comparirà all’interno della casella di ricerca nella barra delle applicazioni: cliccandola, inizia la magia. «Stiamo reinventando quello che penso sia un Windows sempre più basato sull’intelligenza artificiale» dice Yusuf Mehdi, il responsabile marketing dell’azienda: «questa caratteristica è molto importante poiché la casella di ricerca già oggi viene utilizzata regolarmente da oltre mezzo miliardo di persone».

Così adesso l’AI viene impiegata per rispondere alle domande dell’utente direttamente dalla barra delle app, recuperando dati e generando contenuti su richiesta. Un’espansione questa che arriva a solo una settimana dall’implementazione della stessa tecnologia sui dispositivi mobili e nelle conversazioni di Skype e che potrebbe precedere di poco quella di ChatGPT nelle app della suite di Office.

Le altre novità

Come dicevamo questo nuovo aggiornamento include anche dell’altro. Ad esempio introduce l’app Phone Link per iOS, il che significa che gli utenti iPhone possono collegare i propri dispositivi a Windows per inviare e ricevere messaggi (iMessage compresi) e chiamate, nonché le notifiche.

Inoltre la barra delle app è stata ottimizzata per i tablet sicché ad esempio sui Surface Pro la disconnessione della tastiera comporterà una compressione della barra, che avrà un aspetto più compatto e agevole per i controlli touch.

Come detto è finalmente arrivato anche uno strumento ufficiale per la registrazione dello schermo con opzioni per la cattura dell’intera schermata o in formato ritagliato per le sole app.

E poi anteprime dei video in Teams, app Quick Assist riprogettata per semplificare l’assistenza tecnica ad amici e familiari, supporto alle schede nel Bloggo Note, display Braille e nuovi interruttori per migliorare l’efficienza energetica dei portatili.

Come aggiornare

Tutte queste novità si possono installare forzando manualmente l’aggiornamento in Windows Update: in alternativa arriverà per tutti con l’aggiornamento di sicurezza fissato per il 14 marzo.