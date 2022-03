Boot Camp per Windows su Mac supporta Apple Studio Display

Apple ha aggiornato i driver Boot Camp per Windows integrando il supporto al monitor Studio Display.

Boot Camp Boot Camp è l’utility integrata in macOS che permette agli utenti di Mac con CPU Intel di avviare la macchina scegliendo tra macOS e Windows (a questo indirizzo trovate un nostro articolo con le istruzioni su come creare una partizione e installare Windows usando Boot Camp).

L’aggiornamento, segnalato da un utente su Reddit, porta Boot Camp alla versione 6.1.17 e integra sia il supporto al monitor Studio Display, sia aggiornamenti ai driver video AMD.

Il monitor Studio Display è utilizzabile sui PC con Windows ma con alcune limitazioni. Apple ha fatto sapere che funzionalità quali “Center Stage” (quella che allarga o restringe in automatico l’inquadratura nelle videochiamate alla presenza o meno di altre persone) e il sensore True Tone (che regola automaticamente la temperatura colore in base alla luce ambientale), non funzionano quando il display è collegato a un PC (probabilmente perché queste sfruttano il chip A13 Bionic che è a sua volta gestito dal Mac).

Anche funzionalità come quelle per l’aggiornamento automatico del firmware, richiedono un Mac e la risoluzione supportata su PC varia da sistema a sistema.