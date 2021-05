L’industria OLED conferma Nintendo Switch Pro

Le voci su un Nintendo Switch aggiornato si rincorrono ormai da tempo, con il nome della console che dovrebbe essere proprio Switch Pro. A quanto pare, queste voci sono state confermate da una fonte inaspettata: l’industria dei display. James Fimognari, Spawn Wave e SlashGear riferiscono che il CEO di Universal Display Corporation, Steven Abramson, avrebbe affermato durante una conferenza sugli utili che Nintendo ha scelto uno schermo OLED per il “nuovo Switch Pro” grazie al suo rapporto di contrasto e ai tempi di risposta dei pixel più rapidi.

Il dirigente avrebbe menzionato Switch Pro come parte della descrizione di un mercato di dispositivi OLED “fiorente”, che include l’ultimo XPS 13 di Dell e la famiglia Galaxy Book Pro di Samsung. L’esecutivo faceva riferimento a “rapporti”, piuttosto che a confermare la conoscenza diretta della esistenza di questa console. Tuttavia, si tratta di un’affermazione insolita da fare mentre si discute dei risultati finanziari, specialmente se proviene da un CEO con un interesse acquisito nella tecnologia OLED.

Ovviamente, il CEO potrebbe essersi basato su una precedente voce di Bloomberg, secondo cui Nintendo avrebbe in programma uno Switch potenziato con un pannello OLED da 7 pollici realizzato da Samsung, rispetto allo schermo LCD da 6,2 pollici attuale. Ulteriori voci hanno suggerito che il nuovo sistema utilizzerebbe un nuovo chipset Nvidia che sarebbe la chiave per il gameplay in 4K quando collegato a una TV tramite dock. Il nuovo hardware userebbe il DLSS di Nvidia per scalare i giochi 1080p alla risoluzione più alta.

Nintendo non ha confermato alcuna console OLED, e non c’è alcuna garanzia che arriverà prima della fine del 2021, sempre che esista. I commenti di Abramson, comunque, alimentano certamente le aspettative. Inoltre, non sarebbe sorprendente se una nuova macchina da gioco arrivasse presto, se non altro per mantenere lo Switch in grado di competere in un’era in cui PlayStation 5 e Xbox Series X stanno rendendo i giochi 4K abbastanza comuni.

