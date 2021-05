Addio ad Art Gensler, architetto degli Apple Store

Art Gensler – architetto e interior designer fondatore dello studio Gensler – è morto a 85 anni dopo una luna malattia.

Il sito Appleinsider ricorda che nel corso della sua carriera, Gensler ha progettato di tutto: da scrivanie a quello che ora è il secondo edificio più grande del mondo (la torre di Shanghai). Lo studio Gensler ha svolto attività in 50 paesi e ha oltre 5000 dipendenti; oltre che per l’edificio più alto in Cina, lo studio statunitense di architettura e design è noto anche per le ambientazioni degli Apple Store.

Gensler incontrò Steve Jobs in una conferenza sul design nella quale entrambi erano intervenuti. Dopo che Jobs mostrò l’Apple II a Gensler, l’architetto lavorò alla progettazione del primo quartier generale di Apple a Cupertino. Alla fine degli anni ’90, Gensler firmò il design degli Apple Store. Di fatto, il primo prototipo di negozio al dettaglio è stato il primo che Gensler ha completato con riunioni a confronto diretto con lo stesso Jobs, per l’insistenza di quest’ultimo.

Stando a quanto riportato dalla Nob Hill Gazette nel 2018, Gensler riferì di avere lavorato ogni giovedì per sei mesi in un deposito chiuso e custodito; aveva progettato il negozio in una settimana ma Jobs aveva voluto rivedere tutto e costretto a rivedere vari aspetti.

Il progetto di Gensler divenne alla fine la base per l’Apple Store. L’impresa di architettura progettò le location dei primi 100 Apple Store, fonte di ispirazione degli store arrivati in seguito in future località. Oggi Apple ha 511 negozi al dettaglio in 22 nazioni, tutti ispirati come design al lavoro originale di Gensler.

Le relazioni tra Apple e lo studio di design Gensler si inasprirono dopo che quest’ultimo fu incaricato da Microsoft di progettare suoi negozi fisici. Gensler aveva riferito alla Nob Hill Gazette di essere stato licenziato da Jobs senza tante cerimonie, lasciando un messaggio alla sua segreteria: “Sono Steve Jobs. Sei licenziato”. Gensler sembrava pentito di non avere più collaborato con Jobs. “Steve aveva ragione e noi avevamo sbagliato”. “Dopo la morte di Steve Jobs, il nostro studio di design collaborò di nuovo con Apple ma Steve è stata la persona più intelligente che abbia mai incontrato: un perfezionista esigente, un vero visionario. Sono stato molto fortunato ad avere lavorato con persone come lui”.

Apple non è la sola azienda del mondo IT che si è rivolta allo studio di Gensler; lavori dei suoi architetti sono stati eseguiti per il quartier generale di Facebook a Menlo Park, e per il campus Adobe di San Jose (California).