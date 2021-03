Nuovo Nintendo Switch 4K e OLED atteso quest’anno

Nintendo Switch ha fatto parlare di sé ultimamente per diversi motivi: da un lato perché le vendite continuano ad andare a gonfie vele, anche nonostante il debutto di PS5 e Xbox Series sul mercato, dall’altro perché ci si aspetta a breve un vero e proprio upgrade della console, con possibilità di 4K e schermo OLED. Il rilascio potrebbe essere dietro l’angolo.

Stando a quanto riferito da Bloomberg, un modello con uno schermo OLED più grande potrebbe arrivare a breve. Le fonti indicano che Samsung Display inizierà a produrre touchscreen OLED da 7 pollici e 720p per il nuovo dispositivo già a giugno. Si tratta di schermi rigidi, invece dei display flessibili come gli schermi del nuovo iPhone o dei dispositivi Galaxy di Samsung, certamente una componente dal costo più contenuto.

Le fonti riportano anche che questo nuovo Nintendo Switch sarà in grado di gestire grafica con risoluzione 4K quando collegato al televisore, sebbene non ci siano specifiche sull’hardware aggiornato all’interno per gestire l’upgrade della risoluzione da 1080p sulle unità Nvidia Tegra esistenti.

Il design originale di Switch ha un LCD da 6,2 pollici, mentre lo schermo Switch Lite misura 5,5 pollici, quindi un display più grande e con cornici più piccole per mantenere le dimensioni complessive della console tutto sommato contenute, e simili a quella che si conoscono oggi.

Ovviamente, il rischio è che queste voci potrebbero portare l’attuale utenza ad aspettare il nuovo modello, piuttosto che acquistare quello esistente, anche se considerando i numeri fatti registrare dall’attuale modello, non sembra essere un grande problema per Nintendo.

La casa di Mario, comunque, ha messo a tacere le voci di uno Switch Pro nel 2020, dopo aver rilasciato una versione della console con una durata della batteria migliorata nel 2019. Adesso, comunque, i tempi sembrano essere maturi per il supporto al 4K. La nuova console, infatti, potrebbe essere dietro l’angolo, e arrivare comunque entro questo 2021. Un nuovo regalo sotto l’albero di Natale?

