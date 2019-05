L’iPad 2 è diventato ufficialmente obsoleto

L’iPad 2, il tablet presentato a marzo 2011 da Steve Jobs in persona nel corso di un evento dedicato, è ora ufficialmente un prodotto considerato “obsoleto” da Apple. I modelli per i quali Apple non è obbligata a fornire assistenza e parti di ricambio sono sia quello solo WiFi, sia il cellular, presenti ora nella lista dei dispositivi vintage e obsoleti.

Presentando l’iPad 2 il 2 marzo del 2011, l’allora CEO di Apple spiegava: “Mentre gli altri stanno ancora cercando di copiare l’iPad di prima generazione, noi presentiamo l’iPad 2, che alza ancora di più l’asticella della competizione e probabilmente li costringerà a rivedere i loro piani”.

Rispetto al primo modello, l’iPad 2 vantava un design rinnovato, più sottile del 33%, e fino al 15% più leggeroe, conservando lo stesso schermo LCD retroilluminato LED da 9,7″. Il SoC offerto era l’A5 dual-core e per la prima volta era possibile usare FaceTime grazie a due videocamere (VGA anteriore e 720p). Con l’iPad 2 arrivò anche l’ iPad 2 Smart Cover in grado di attivare automaticamente il tablet da aperta e in metterlo in standby da chiuso. L’ultimo sistema operativo che è possibile installare sull’iPad 2 è il 9.x.

Come abbiamo spiegato tante volte, i possessori di iPhone, iPad, iPod o Mac possono richiedere assistenza e parti di ricambio a Apple o agli Apple Service Provider per i cinque anni successivi all’interruzione della produzione del prodotto, oppure per un periodo più lungo laddove previsto dalla legge. Apple non offre più assistenza per determinati prodotti tecnologicamente obsoleti e vintage.

Si definiscono “vintage” i prodotti di cui è stata interrotta la produzione più di cinque ma meno di sette anni fa. Apple non offre più assistenza per l’hardware dei prodotti vintage, con l’eccezione di alcuni stati e nazioni. Si definiscono “obsoleti” i prodotti di cui è stata interrotta la produzione più di sette anni fa. Apple non offre più assistenza per l’hardware dei prodotti obsoleti, senza alcuna eccezione. Tutti gli Apple Store e le aree operative in Canada, Europa, America Latina e nell’area Asia-Pacifico si attengono all’elenco dei prodotti statunitense, ma senza distinzione tra prodotti vintage e obsoleti.