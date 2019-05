Tropico è disponibile su iPhone, al via la dittatura videoludica

Dopo l’annuncio di qualche settimana fa ecco disponibile in App Store Tropico per iPhone. Lo strategico per eccellenza dapprima giocabile solo su iPad, è adesso disponibile anche per il piccolo schermo dello smartphone Apple. Naturalmente gameplay, grafica e meccaniche ricalcano perfettamente il gioco che tutti siamo abituati a conoscere.

In Tropico, infatti, il giocatore assumerà il ruolo di El Presidente dittatore di un’isola, caraibica mentre costruisce l’infrastruttura dell’isola stessa e gestisce la sua intera economia. Non solo costruzioni di intere città, ma anche decisioni finanziarie, l’emissione di “editti” per la popolazione, la creazione di monumenti e altro ancora.

Completamente ottimizzato per iPhone, Tropico si basa su controlli completamente intuitivi e un’interfaccia facile da navigare che rende semplice e lineare per i giocatori creare e gestire la nuova nazione insulare, piccola ma orgogliosa, in un glorioso futuro, un tap alla volta. A livello grafico nulla ha da invidiare alle altre versioni, nemmeno a quella iPad che risulta praticamente identica, anche per via dell’utilizzo delle API Metal di Apple, per prestazioni grafiche migliorate, e utilizzo della batteria ridotto.

Il gioco appare in App Store come applicazione universale, quindi non come nuova build. Questo vuol dire che chiunque avesse già scaricato il titolo su iPad potrà scaricarlo nuovamente gratis anche su iPad. L’acquisto ex novo, invece, ha un costo di 12,99 euro. Inoltre, sarà possibile trasferire dall’uno all’altro dispositivo i file di salvataggio.

Prima di acquistare il titolo, però, è bene dare uno sguardo alle note di compatibilità. Ecco con quali dispositivi è compatibile il titolo:

iPad mini (5a generazione, 2019)

iPad Air (3a generazione, 2019)

iPad (5a generazione, 2017)

iPad (6a generazione, 2018)

iPad Pro (1a generazione: 9,7″, 12,9″)

iPad Pro (2a generazione: 10,5″, 12,9″)

iPad Pro (3a generazione: 11″, 12,9″)

iPhone supportati:

iPhone SE

iPhone 6S/6S Plus

iPhone 7/7 Plus

iPhone 8/8 Plus

iPhone X

iPhone XS/XS Max

iPhone XR

Della saga di Tropico per Mac abbiamo parlato in diverse occasioni sulle pagine di Macitynet, inclusa la raccolta Tropico 4 Gold Edition e anche per l’ultimo Tropico 5. Su Mac App Store sono disponibili tre titoli della serie di Tropico: Tropico 3 Gold Edition a 14,99 euro, Tropico 4 Gold Edition a 19,99 euro, infine anche l’ultimo capitolo Tropico 5 a 21,99 euro.

Tropico per iPhone si acquista a 12,99 euro da questo indirizzo. Richiede iOS 12 e poco meno di 3 GB di spazio libero per l’installazione.