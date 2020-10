L’iPhone resta saldamente lo smartphone preferito dagli americani

Apple sta per annunciare l’iPhone 12 ma indipendentemente dalle caratteristiche dei nuovi modelli, gli smartphone della Mela restano i preferiti dagli utenti americani. A rivelarlo è l’American Customer Satisfaction Index (ACSI), indicatore che tiene conto delle valutazioni dei clienti circa la qualità di beni e servizi acquistati negli Stati Uniti e prodotti da aziende americane e no che abbiano una quota di mercato negli USA.

Nel report più recente dell’ACSI, si riferisce di una crescita dell”8% anno su anno per l’iPhone con forti vendite per la serie iPhone 11 e di come, nel complesso, i clienti siano più soddisfatti con la durata della batteria, rispetto ai modelli degli anni precedenti.

L’ACSI ottiene indicatori (con una scala da 1 a 100) tenendo conto di varie domande rivolte ai consumatori. In generale Apple ottiene un punteggio di 82, Samsung di 81, Lg di 79, Motorola/Lenovo di 77. Interessante notare che 17 dei 18 modelli con punteggio superiore a 80 su 100, sono modelli di Apple. Il Samsung Galaxy Note 9 si posiziona al vertice con un punteggio di 85. Sarà interessante notare come cambierà la valutazione dei clienti con l’arrivo degli iPhone 12.

Sul versante computer, il punteggio medio tra i grandi produttori di desktop, laptop e tablet è di 78 su 100. Gli utenti macchine desktop sono quelli più soddisfatti (80 su 100 l’indice ACSI medio), in calo di un punto rispetto allo scorso anno; il punteggio medio assegnato ai laptop è di 77 e quello dei tablet simile, 78.

Per quanto riguarda i computer di Apple, il punteggio medio ACSI è di 82, in calo di un punto rispetto allo scorso anno (qui i dettagli). Samsung si colloca al secondo posto con un punteggio di 81. Tre produttori di PC sono al di sotto del punteggio medio globale: 77 per ASUS, HP e Dell; Lenovo ha un punteggio ACSI di 76, Toshiba è in calo del 3% rispetto allo scorso anno con un punteggio di 75.