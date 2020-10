iPad Pro 11″ da 128 GB al minimo storico: 799 €

iPad Pro 2020 da 11″ da 128 GB va al minimo storico 799 euro. Parliamo del nuovo modello, quello lanciato la scorsa primavera durante il lockdown e che rappresenta al momento il miglior tablet del mondo della Mela.

Ricordiamo che i nuovi iPad si differenziano essenzialmente per la nuova doppia fotocamera con scanner Lidar e per il processore A12Z Bionic nato per ottimizzare le prestazioni in fatto di grafica e realtà aumentata. Nella versione in sconto le dimensioni sono ottime per un uso professionale, grafica, impaginazione, arredamento e così via e la capacità di memoria discreta.

Il modello in promozione ha un taglio di memoria già abbastanza interessante e le dimensioni ottime sia per usarlo in casa che per un viaggio. A 799 euro è al minimo di sempre.

