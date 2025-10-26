Facebook Twitter Youtube

il mio iPhone

iOS 26, le trasparenze Liquid Glass non hanno alcun impatto sulla batteria ecco la prova

Di Mauro Notarianni
26, Liquid Glass non ha alcun impatto sulla batteria, un test lo dimostra - macitynet.it

Nella quarta beta di iOS 26.1 (la versione definitiva per tutti dovrebbe arrivare entro fine mese), Apple ha aggiunto una nuova opzione in Impostazioni > Schermo e Luminosità, permettendo di impsotare l’aspetto preferito per Liquid Glass scegliendo tra le opzioni “Vetro” (effetto trasparenza più marcato) e “Con tinta” (opacità aumentata e più contrasto).

Juli Clover del sito statunitense Macrumors si è chiesta se queste impostazioni potevano essere utili per preservare la durata della batteria e ha eseguito quattro serie di test con un iPhone 17 Pro Max, cercando di sfruttare sempre gli stessi parametri di riferimento

  1. Opzione Liquid Glass imposta su “Vetro”
  2. Opzione Liquid Glass impostata “Con tinta”
  3. Opzione Liquid Glass “Con tinta”, opzioni “Riduci trasparenze” e “Aumenta contrasto” attive (da Accessibilità > Schermo e dimensioni testo)
  4. Opzione Liquid Glass con Trasparenze ridotta, contrasto aumentato e opzione “Riduci movimento” disattivata (da Impostazioni > Accessibilità > Movimemto)

Tutti i test sono stati eseguiti con l’Aspetto impostato in modalità “Chiaro” (Impostazioni > Schermo e Luminosità > Aspetto), opzioni “True Tone” e “Night Shift” disattivate, luminosità al 50%. Il display è stato impostato per rimanere sempre attivo (Impostazioni > Schermo e luminosità).

Lo stato batteria del dispositivo usato per il test è indicato come ancora con capacità massima del 100% e le temperature di durante i test sono state tra i 20 e i 22 gradi Celsius.

Durante le prove le notifiche sono rimaste attive: la tester riferisce che ne riceve tante durante il giorno e voleva simulare il più possibile una tipica giornata d’uso del telefono.

Quarta beta iOS 26.1 e macOS Tahoe 26.1 con controllo su trasparenze Liquid Glass - macitynet.it

Come sono stati eseguiti i test

Per le prove (ciascuna di 2 ore e mezza, suddivise in sequenze di 30 minuti) sono state eseguiti ogni volta questi passaggi):

  • 30 minuti di scrolling su TikTok
  • 30 minuti di riproduzione video su YouTube
  • 30 minuti di scrolling e visione reel su Instagram
  • 30 minuti di navigazione su internet con Safari, con scorrimento e tap su una serie di pagine diverse
  • 30 minuti d’uso dell’app Mappe

La conclusione dei test è che sul versante autonomia non cambia nulla attivando o no le trasparenze Liquid Glass: l’impatto è praticamente nullo. Il protocollo usato ha ovviamente i suoi limiti: le applicazioni usate (TikTok, Instagram, YouTube, Safari, Plans) non sfruttano in modo intensivo gli effetti di Liquid Glass, elemento che riduce il loro potenziale impatto sulla batteria; il test è stato inoltre eseguito su un iPhone 17 Pro Max, un dispositivo abbastanza potente da gestire questi effetti senza battere ciglio; sarebbe stato interessate eseguire le prove su un iPhone più datato e più limitato in termini di processore.

È ad ogni modo molto probabile che Liquid Glass non influisca in alcun modo sulla batteria e ridurre le trasparenze e altri effetti ha senso solo se gradiamo una diversa modalità di visualizzazione; per il resto valgono i consigli di sempre: ridurre la luminosità, attivare il risparmio energetico, impostare la modalità scura e altro ancora (a questo indirizzo trovae una serie di consigli su come prolungare autonomia e  durata della batteria degli iPhone).

