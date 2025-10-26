La camera di vapore sui futuri iPad Pro

Apple intende integrare la vapor chamber (camera di vapore) vista su Phone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max anche sui futuri iPad Pro.

La multinazionale di Cupertino sta sviluppando una vapor chamber per iPad con l’obiettivo di migliorare la dispersione del calore e gestire meglio le prestazioni con app che sfruttando in modo intensivo CPU e GPU, ad esempio app di video editing e giochi.

A riferirlo è il solito Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, spiegando che la Mela ha in cantiere la vapor chamber per iPad Pro, novità che vedremo con ogni probabilità con la prossima variante del tablet, elemento che permetterebbe a Apple di spingere sulle prestazioni sostenute, senza bisogno di passare a sistemi di raffreddamento attivi (ventole).

Come accennato, Apple sfrutta la questo sistema su iPhone 17 e iPhone 17 Pro Max per migliorare la dispersione del calore: l’acqua deionizzata sigillata all’interno della camera di vapore, che a sua volta è saldata al laser nello chassis in alluminio, allontana il calore dal SoC, che può in questo modo raggiungere prestazioni ancora migliori. Una volta trasferito nel guscio unibody in alluminio, il calore viene distribuito in modo uniforme in tutto il sistema, con ovvie migliorie nella gestione di temperature di alimentazione e superficie, migliorie in termini di prestazioni, senza che il dispositivo si surriscaldi evitando quello che in gergo si chiama thermal throttling (con il calo drastico delle performance).

La camera di vapore permetterebbe inoltre di tracciare una linea più chiara tra iPad Pro e iPad Air, con quest’ultimo che si avvicina sempre più alle prestazioni del modello Pro.

M6 e 2nm, ma non trattenete il fiato…

La cadenza tipica degli aggiornamenti di iPad è ogni 18 mesi e dunque, tenendo conto che l’ultimo iPad Pro (con chip M5) è stato presentato a ottobre 2025, il futuro modello con chip M6 dovrebbe arrivare nella primavera del 2027, in linea – tra le altre cose – con il passaggio al processo produttivo a 2 nanometri di TSMC, altro elemento che dovrebbe permettere di migliorare ancora le performance per watt ed efficienza energetica in generale.