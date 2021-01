Lista Nascita su Amazon, come ottenere 5 euro di sconto al primo acquisto

Non solo passeggini, copertine e tutine: con l’arrivo di un bebè, casa e cameretta inevitabilmente si trasformano e se vi attrezzate entro fine mese passando per Amazon, risparmiate pure qualcosina. Al momento infatti è valida un’offerta che scade il 31 gennaio e grazie alla quale, attraverso l’inserimento di un codice sconto, potete risparmiare 5 euro comprando uno o più prodotti presenti nella Lista Nascita.

Innanzitutto, la Lista Nascita di Amazon è una lista “speciale” alla quale possono accedere – se l’utente lo desidera – anche amici, parenti e colleghi, e attraverso la quale potranno inviare direttamente dei regali a casa dei neo genitori. La lista può essere condivisa via mail o sui social dall’utente e spesso è associata a offerte e sconti speciali di Amazon, come lo sconto di cui abbiamo accennato in apertura e che funziona così:

Se non se ne possiede ancora una, bisogna prima creare una Lista Nascita Amazon partendo da qui ed inserire al suo interno prodotti per Bebè. Poi basta aggiungere almeno 20€ di prodotti per bebè venduti da Amazon dalla Lista Nascita al carrello spesa. Per beneficiare dello sconto, è necessario inserire il codice promozionale LISTA5 al checkout (affinchè la promozione sia applicata, assicuratevi di selezionare la stessa modalità di spedizione per ogni prodotto).

Va detto che l’importo di 20€ deve essere speso per prodotti idonei venduti e spediti da Amazon sul Baby Store. Dal calcolo dell’importo sono da escludersi: acquisti di cibo, libri, pannolini, il prezzo mostrato dell’articolo in promozione, prodotti ricondizionati, prodotti acquistati precedentemente all’inizio di questa promozione e prodotti venduti da terze parti. Inoltre la promozione non può essere applicata sia su articoli in promozione sia su articoli appartenenti alle cateogorie “Cambio del Pannolino” e “Svezzamento e Pappine” e gli importi, i costi di spedizione o altri costi vincolati all’acquisto non saranno presi in considerazione nel momento di determinare l’importo minimo.

Maggiori dettagli sulla promozione in questa pagina.

Approfittiamo di questa occasione per ricordarvi che il mondo Smart è ormai ben presente anche in questo settore e tanti prodotti validi per questa promozione hanno qualche funzione interconnessa che va a migliorare la vita del bambino e dei genitori. Esistono ormai decine di soluzioni tech interessanti per tutte le famiglie che vogliono farsi trovare pronte a tutto al ritorno dall’ospedale e dopo la nascita del proprio bambino.

