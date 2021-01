Coppice è l’app per creare mappe concettuali su Mac

Coppice è una applicazione per Mac per la creazione di mappe concettuali. È uno strumento utile nell’ambito dell’insegnamento e dell’apprendimento, che offre la possibilità di visualizzare connessioni tra idee, eventi o note al fine di organizzare meglio curriculum, creare manuali didattici e in generale utile per delineare qualsiasi progetto di scrittura.

L’applicazione è molto semplice da usare; permette di inserire collegamenti, immagini e formattare i testi in vari modi. Le “idee” sono elencate nella colonna a sinistra della finestra principale e sono riutilizzabili su più progetti.

In modo simile a quanto è possibile con altri software di questo tipo, per esempio MindNode per Mac o MindNode per iOS, le varie opzioni di formattazione personalizzabili permettono di controllare l’aspetto e l’impatto della mappa concettuale. In questo modo è possibile progettare lezioni, valutazioni e guide, facilitando la comprensione dei progetti ai destinatari.

È possibile provare gratuitamente l’applicazione Coppice, scaricando il software direttamente dal sito web dello sviluppatore, in ogni caso ricordiamo che per lo sblocco completo di tutte le funzionalità, è richiesto il pagamento di 19,90 dollari all’anno, circa 16 euro al cambio attuale. Il requisito minimo è macOS 10.15 o seguenti: da notare che Coppice è già pronto per funzionare nativamente sui Mac con processore Apple Silicon M1.

