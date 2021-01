macOS Big Sur, come ottenere l’anteprima delle immagini in Spotlight

Tra i cambiamenti apportati all’ultima versione del sistema operativo macOS Big Sur, la diversa modalità di visualizzazione con Spotlight, la ricerca che è possibile richiamare con un clic sull’icona a forma di lente di ingrandimento in alto a destra oppure premendo Comando-Barra spaziatrice nel Finder per trovare rapidamente app, documenti e altri file sul Mac.

Nelle precedenti versioni di macOS per default Spotlight mostrava l’anteprima del contenuto del file selezionato. Ora, forse per rendere il sistema di ricerca più simile a quello su iPad, l’anteprima per default non viene più mostrata. È ad ogni modo possibile ripristinare l’anteprima premendo dopo la ricerca il tasto “A capo” o il Tab; in alternativa bisogna lasciare la tastiera e fare click sul nome del file selezionato.

Al momento non c’è modo per ripristinare di default il vecchio comportamento (neanche da Terminale o usando utility dedicate per la modifica di varie Preferenze come Onyx e simili).

Ricordiamo che in Big sur Spotlight, così come anche nelle versioni precedenti del sistema operativo Mac, non solo consente di effettuare ricerche ma permette anche di inserire espressioni matematiche, cifre con valute, temperature o unità di misura ed effettuare calcoli e conversioni direttamente nel campo di ricerca.

Si può, ad esempio, inserire una espressione matematica come ad “esempio 956*23,94” o “2020/15” per ottenere il risultato, oppure “100$” per ottenere la conversione in euro e altre valute, convertire temperature (es. “32°”) per ottenere la conversione in Fahrenheit o viceversa (centigradi) e altro ancora.

