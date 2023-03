BlackBerry, primo spot del film sull’antesignano di iPhone

In molti attendono il debutto nelle sale di BlackBerry, un film sull’ascesa e poi la caduta dei telefoni che avevano conquistato il mondo con la loro capacità di rendere immediata e facile la messaggistica e il loro tastierino elettromeccanico indicando la strada verso cui avrebbe poi punto l’iPhone. Ora come antipasto arriva il trailer.

La pellicola scritta da Matthew Miller e da Matt Johnson (che è anche regista) è tratta da “Losing the Signal, the Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry”, libro di Jacquie McNish e Sean Silcoff (si trova anche su Amazon) che racconta il crollo di BlackBerry (in precedenza conosciuta come RIM) nell’epoca dell’iPhone che li sconfisse anche grazie agli schermi touch, superiore alla tastiera nella quale primeggiavano.

Jay Baruchel (“Facciamola finita” e “Molto incinta”) e Glenn Howerton (“C’è sempre il sole a Philadelphia”, “A.P. Bio”), interpretano i fondatori di BlackBerry, Mike Lazaridis e Jim Balsillie ed è indicato come “una turbinosa corsa a rotta di collo nella spietatamente competitiva Silicon Valley”.

L’ingegnere elettronico Mike Lazaridis fondò con il co-CEO Mike Lazaridis i primi smartphone BlackBerry negli anni ’90, dispositivi che all’epoca ebbero notevole successo, dominando indisturbati vari settori di mercato. Tra i vari errori commessi dall’azienda, non capire che con l’arrivo di iPhone sarebbe cambiato tutto. Nel libro si racconta che guardando la presentazione del primo iPhone, Jim Balsille disse al suo co-CEO Mike Lazaridis «È tutto ok, ce la caveremo».

Nel libro, e probabilmente anche nel film, sono indagati i rapporti con AT&T (che ebbe l’esclusiva per gli iPhone fino al 2011) e Verizon, che scommise sul BlackBerry Storm e ne uscì ovviamente sconfitta. Nel 2016 emerse anche il possesso della master key crittografica di BlackBerry da parte delle autorità canadesi.

Dal 2015 l’azienda canadese ha smesso di produrre hardware per dedicarsi unicamente al software. Il 31 dicembre 2021 BlackBerry ha annunciato il fine supporto definitivo per i vecchi smartphone. Un tentativo di reintrodurre sul mercato prodotti con questo marchio è fallito definitivamente solo pochi mesi fa.

Dopo i cinema dove debutterà il 12 maggio, il film dovrebbe arrivare anche su Paramount+, la piattaforma streaming gestita da Paramount Streaming, divisione del gruppo Paramount Global che è presente anche in Italia su varie piattaforme, tra cui Sky. In questo momento però non è chiaro se sarà disponibile anche sul nostro mercato