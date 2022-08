Un film sull’ascesa e il tramonto di Blackberry

Prima che l’iPhone rivoluzionasse il concetto di smartphone, nei primi anni duemila il riferimento del settore era Blackberry, una serie di dispositivi di nicchia con tastiera QWERTY venduti dalla canadese Research In Motion (RIM) azienda che, dopo varie vicissitudini, nel 2012 ha visto prima l’uscita dei fondatori e poi la trasformazione in un’azienda privata (BlackBerry Limited).

Sulle vicissitudini di BlackBerry, è in lavorazione un film che vede alla regia Matt Johnson (noto per titoli quali The Dirties e Operazione Avalanche). Il film in questione racconta l’ascesa e il declino di Research in Motion, affossata nel tempo per controversie legali e scelte disastrose, evidenziando come dopo il successo cominciò a perdere sempre più posizione sul mercato, a dispetto di competitor quali Apple e Samsung che ormai dominano il settore.

Al centro della storia raccontata nel film, il rapporto commerciale dei co-fondatori di RIM, Mike Lazaridis e Jim Balsillie.

Variety riferisce che il cast prevede la presenza di Jay Baruchel (“Facciamola finita” e “Molto incinta”), e Glenn Howerton (“C’è sempre il sole a Philadelphia”, “A.P. Bio”), che dovrebbero interpretare i co-fondatori dell’azienda.

Altri membri del cast, includono: Cary Elwes (“Mission: Impossible – Dead Reckoning,” “Saw – L’enigmista”), Saul Rubinek (“Hunters,” “Una vita al massimo”), Rich Sommer (“Il diavolo veste Prada”, “Mad Men”), Martin Donovan (“Tenet”, “Big Little Lies – Piccole grandi bugie”), Michael Ironside (“Atto di forza”, “Scanners”) e Johnson (“The Dirties”, “Operazione Avalanche”).

La sceneggiatura è adattata da un libro del 2015: “Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry”, di Jacquie McNish e Sean Silcoff, giornalisti del quotidiano canadese The Globe and Mail.

Il titolo del film sarà semplicemente “Blackberry”; è co-finanziato da XYZ Films e la distribuzione sarà affidata a Elevation Pictures.

Dal 2015 l’azienda canadese ha smesso di produrre hardware per dedicarsi unicamente al software. Il 31 dicembre 2021 BlackBerry ha annunciato il fine supporto definitivo per i vecchi smartphone.