Lo studio Apple sull’udito suggerisce di abbassare il volume

Arrivano i risultati dello studio Apple sull’udito, annunciato a fine 2019, un progetto di ricerca reso possibile grazie alle piattaforme ResearchKit e CareKit che permette agli utenti di iPhone e Apple Watch di partecipare al monitoraggio e raccolta dati per scopi medico scientifici.

La ricerca Apple sull’udito è stata realizzata in collaborazione con University of Michigan School of Public Health. In generale Cupertino avvisa che le persone possono danneggiare l’udito a causa dell’esposizione a suoni elevati: per un partecipante su 10 l’esposizione media settimanale per l’ascolto tramite cuffie è superiore a quella raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Un quarto dei partecipanti sperimenta ronzio nelle orecchie più volte la settimana, sintomo che potrebbe indicare possibili danni all’udito. Anche se solo al 10% dei partecipanti allo studio Apple è stato diagnosticato un calo dell’udito, i dati suggeriscono che il 20% soffre di ipoacusia in base agli standard OMS, dei quali la metà è riconducibile all’esposizione al rumore.

Le immagini di questo aritcolo sono di Apple. Qui di seguito riportiamo i consigli di Apple per evitare danni all’udito oltre che sulle funzioni di monitoraggio e accessibilità:

Monitorare e proteggere la salute dell’udito: con l’app Rumore, gli utenti di Apple Watch possono attivare notifiche che avvisano quando i livelli di rumore ambientale potrebbero influire sulla salute dell’udito. L’app Salute su iPhone tiene traccia della cronologia di esposizione dell’utente ai livelli sonori e informa se le cuffie o livelli ambientali hanno superato quelli raccomandati dagli standard dell’OMS.

Usa i dispositivi Apple per ascoltare più chiaramente: AirPods, AirPods Pro e AirPods Max possono aiutare a sentire in luoghi rumorosi con Ascolto dal vivo, che consente a iPhone di funzionare come microfono direzionale. Inoltre, la modalità Trasparenza su AirPods Pro o AirPods Max può entrare i rumori esterni, in modo che gli utenti possano sentire cosa succede intorno a loro.

Configura le impostazioni delle cuffie per rendere il suono più nitido e chiaro: attraverso una serie di test di ascolto, iPhone consente agli utenti di personalizzare l’audio delle cuffie in base alle loro preferenze. Con iOS, possono caricare audiogrammi personali e quindi personalizzare l’uscita audio delle cuffie per riflettere i dati univoci dell’audiogramma. Sono disponibili anche impostazioni Mono Audio per supportare coloro che potrebbero avere ipoacusia da un solo orecchio.

Utilizza il programma per apparecchi acustici Made for iPhone: i portatori di apparecchi acustici e processori del suono possono riprodurre in streaming audio come telefonate e chiamate FaceTime, musica, Siri e altri contenuti direttamente dall’iPhone al proprio apparecchio acustico. È il sistema di ascolto per smartphone più avanzato e la piattaforma più estesa di dispositivi acustici nel mondo, con quasi 200 modelli di apparecchi acustici disponibili da più di 40 produttori.

Supporto di accesso per la comunità di non udenti e ipoudenti: l’accessibilità all’udito su iOS include diverse funzionalità per supportare le persone che sono profondamente sorde o ipoudenti, come il riconoscimento del suono; FaceTime, incluso il rilevamento della lingua dei segni in FaceTime di gruppo; avvisi sensoriali e scrivi a Siri.

