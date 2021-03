Nuovi iPhone attesi con zoom ottico 10x

Gli iPhone 13 di quest’anno (qui tutto quello che sappiamo finora) o gli iPhone 14 del 2022 metteranno a disposizione uno zoom ottico 10x, una componente costruita e già impiegata nei top di gamma Galaxy S21 di ultima generazione, che Apple potrebbe impiegare in una versione personalizzata e su misura per i suoi futuri terminali.

Non c’è la certezza assoluta, in ogni caso l’arrivo di questa componente risulta più che verosimile, tenendo presente che la filiale Samsung Electro-Mechanics ha annunciato che il modulo periscopico per zoom ottico 10x è già in produzione e verrà fornito a un «Produttore globale di smartphone» senza però fornire indicazioni sulla società, i dispositivi in questione e nemmeno per le tempistiche delle forniture.

Tenendo presente che Samsung è il primo costruttore al mondo in termini di quantità di smartphone spediti e che praticamente ogni costruttore Android anticipa spesso l’arrivo di componenti top di gamma sui propri dispositivi e, soprattutto, che nessuno tranne Apple, obbliga i fornitori al silenzio assoluto, la probabilità che il misterioso produttore sia proprio Cupertino per iPhone è tutt’altro che remota.

Attualmente gli iPhone 12 Pro sono tra i terminali con il miglior comparto fotografico sul mercato, non tanto in termini di specifiche tecniche sulla carta, ma piuttosto dove conta, vale a dire nella qualità complessiva di scatti e riprese video. In diversi confronti con i modelli top di Galaxy S21, gli iPhone 12 Pro sono spesso preferiti in termini di resa dei colori realistica, dettagli e in generale per i migliori risultati offerti dalla fotografia computazionale.

La differenza più importante a favore dei Galaxy S21 consiste proprio nell’obiettivo telefoto dove gli iPhone 12 non possono competere contro lo zoom ottico 10x. L’arrivo di questa componente su iPhone è già stato indicato fin dalla fine del 2020 per gli iPhone 14 del 2022, in ogni caso al momento non è possibile escludere il possibile arrivo già negli iPhone 13 di quest’anno. Per ulteriori conferme sulla presenza o meno dello zoom ottico 10x su iPhone e le tempistiche di arrivo occorre attendere nuove anticipazioni più dettagliate che emergono sempre man mano che si avvicina la data di lancio.

