iPad mini Pro misterioso previsto in arrivo quest’anno

Finora non si era mai sentito parlare di un iPad mini Pro: per la prima volta questo misterioso tablet viene descritto con schermo da 8,7”, con chassis leggermente diverso per dimensioni rispetto al modello attuale.

Questo tablet avrebbe già superato le prime fasi di sviluppo: presto dovrebbe essere sottoposto ai test di convalida del design e successivamente anche ai test di convalida di produzione, per poi entrare in produzione. La tabella di marcia indicata richiede quindi ancora alcuni mesi prima della produzione industriale e della commercializzazione che dovrebbe avvenire nella seconda metà di quest’anno.

Ipotesi e condizionali sono obbligatori tenendo presente che l’anticipazione su iPad mini Pro non è mai emersa in precedenza e che proviene dal blog coreano Naver per il quale non è possibile stabilire il grado di attendibilità. Tenendo presente che l’attuale iPad mini di quinta generazione a listino offre uno schermo da 7,9”, per raggiungere la diagonale da 8,7” è plausibile che Apple intervenga in modo deciso per ridurre tutte le cornici.

In iPad Air ultima generazione questo è stato possibile rimuovendo il pulsante Home e spostando il Touch ID nel tasto di accensione. Se davvero Apple introdurrà iPad mini Pro potrebbe trattarsi di un dispositivo con frontale tutto schermo implementando Face ID come già avviene per gli iPad Pro.

In ogni caso l’anticipazione non offre alcuna indicazione su specifiche e caratteristiche di iPad mini Pro. MacRumos ipotizza che potrebbe trattarsi di un altro dei dispositivi Apple destinato a implementare uno schermi mini LED. Per saperne di più occorre comunque attendere ulteriori indicazioni. Decisamente più probabile invece l’arrivo di un nuovo iPad mini di sesta generazione, più volte segnalata da più fonti diverse, incluso l’attendibile analista Ming Chi Kuo e non solo.

Secondo Kuo questo tablet avrà uno schermo con diagonale compresa tra 8,5-9 pollici ottenuto riducendo le cornici. Per MaOtakara sarà da 8,4” e con design simile a iPad Air di terza generazione: manterrà sia il tasto Home con Touch ID sia il connettere Lightning. Entrambe le fonti indicano il possibile arrivo entro la prima metà di quest’anno, forse già a marzo.

