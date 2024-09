Sconti Logi Work Days fino al 50%, ultimi giorni

Pubblicità

Con la promozione Logi Work Days, Logitech collabora con i principali rivenditori in Europa per proporre offerte su un’ampia gamma di mouse, tastiere, cuffie e altri accessori e periferiche con sconti che arrivano fino al 50% rispetto al prezzo di listino.

Le offerte sono iniziate nei primi giorni di settembre in occasione del rientro a lavoro e scuola. La promozione permette agli utenti di personalizzare gli strumenti di produttività in base alle proprie esigenze e preferenze, per affrontare meglio la giornata di lavoro, raggiungere i propri obiettivi sia professionali che nella vita privata.

Qui di seguito alcuni dei mouse e delle tastiere Logitech inclusi nell’offerta speciale Logi Work Days:

MX Master 3S: modello rinnovato della leggendaria serie di mouse Logitech assicura precisione e prestazioni top nel flusso di lavoro quotidiano

MX Anywhere 3S: un mouse compatto e avanzato per lavorare ovunque

MX Keys Mini: una tastiera minimalista con le stesse prestazioni MX per una digitazione comoda, veloce e fluida

Wave Keys: una tastiera ergonomica wireless con poggia polsi imbottito, per una digitazione naturale e piacevole durante tutta la giornata

Lift: un mouse ergonomico verticale, ideale per mani di piccole e medie dimensioni, per un comfort che dura tutto il giorno

Le offerte e gli sconti Logi Work Days sono disponibili sul sito Logitech, presso le catene di negozi Euronics, Mediaworld, Unieuro e anche su Amazon nel negozio Logitech.

In Italia la prima Logi Work Academy

In Italia l’iniziativa non si esaurisce dal punto di vista commerciale, ma assume una connotazione più ampia. Infatti, in occasione delle promozioni speciali, debutta la Logi Work Academy, un ambizioso progetto che l’azienda ha pensato per fornire ai propri utenti una formazione pratica e interattiva al fine di migliorare ed aumentare le competenze digitali individuali e la propria produttività.

Un team di esperti tutti italiani è stato coinvolto per realizzare un ricco calendario di lezioni fisiche in punti vendita selezionati sul territorio nazionale e anche in streaming, incentrate su diverse tematiche quali Excel, Canva, Adobe, Social Media, Educazione Finanziaria, Photoshop e Creatività Digitale.

Fino al 14 settembre è previsto un appuntamento con uno dei professionisti che porterà la propria esperienza diretta e condividerà consigli pratici per sfruttare al massimo i prodotti Logitech e dimostrarne l’efficace supporto nel migliorare le capacità produttive umane.

Per maggiori dettagli sui Logi WORK DAYS e sulla promozione è possibile visitare il sito del costruttore: ricordiamo che oltre nei negozi fisici, mouse, tastiere e altri prodotti Logitech in offerta sono disponibili anche nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.