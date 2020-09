Logitech M190, il mouse senza fili per chi ha le mani grandi

Rimanere produttivi e lavorare comodamente e in modalità wireless fino a 10 metri sia al lavoro che a casa: è questo l’obiettivo che si è prefissa Logitech con la realizzazione di M190, un mouse senza fili dalla forma sagomata e progettata per le mani più grandi.

Il nome completo è Logitech M190 Full-Size Wireless Mouse e come appena spiegato è un mouse senza fili che l’azienda ha presentato pochi giorni fa. Tra le caratteristiche principali c’è quella di offrire un cursore con controllo di precisione e scorrimento linea per linea ad un prezzo accessibile. La forma ambidestra rende inoltre M190 un mouse molto comodo per chi è alla ricerca di uno di tipo full-size da usare in alternativa al trackpad.

«M190 combina tecnologia wireless, comfort e semplicità di navigazione con la qualità e la precisione proprie di ogni mouse Logitech a un ottimo rapporto qualità-prezzo» ha dichiarato Ilaria Orlando, Senior Marketing Specialist di Logitech Italia «Se per la propria postazione wireless si è alla ricerca di un mouse di dimensioni full-size ma senza il prezzo full-size, M190 è la scelta giusta».

Questo mouse è progettato per seguire la curva naturale della mano con pulsanti ergonomici e supporto aggiuntivo per il palmo. Misura nello specifico 115 mm in lunghezza, 57 in larghezza e 40 mm in altezza ed è compatibile con qualsiasi piattaforma, da Windows a Mac, Chromebook e Linux. Grazie alla batteria di tipo stilo AA inclusa in confezione, può essere utilizzato senza preoccupazioni dal suo acquisto fino a 18 mesi, poiché entra automaticamente in modalità di risparmio energetico quando non viene utilizzato.

Il connettore USB permette di collegarlo a qualsiasi computer in un attimo, facilitandone il trasporto da uno spazio di lavoro a un altro. Logitech M190 Full-Size Wireless Mouse è già disponibile sul sito ufficiale e su Amazon. Il prezzo è di appena 15,99 euro.