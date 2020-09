Presentati tre nuovi occhiali Bose Frames con audio integrato

Oltre ai nuovi auricolari top Bose QuietComfort, ci sono tre nuovi occhiali della linea Bose Frames. L’annuncio di questi tre prodotti un po’ sorprende in quanto a giugno l’azienda dichiarava di aver chiuso la divisione che lavorava alle funzioni di audio in realtà aumentata perché «I risultati ottenuti non sono stati quelli sperati e la tecnologia funziona bene in alcuni casi d’uso specifici, ma non purtroppo per l’utilizzo esteso quotidiano. I membri più importanti del team Bose di realtà aumentata hanno già lasciato la società, mentre il supporto per le app terze parti terminerà alla metà di luglio».

In ogni caso il costruttore ritiene che l’idea e l’uso degli occhiali con audio integrato, anche senza le funzioni di realtà aumentata, rimanga valido per lo sport, le attività quotidiane e le telefonate. E i tre nuovi modelli di Bose Frames sono progettati proprio per questi scenari, per chi vuole indossare un paio di occhiali non solo belli e protettivi per gli occhi nelle giornate più assolate, ma anche pratici per ascoltare la musica senza indossare le cuffie. Dei tre modelli, due (Tenor e Soprano) sono progettati per essere indossati in qualsiasi momento nell’arco della giornata, mentre il terzo, Tempo, è pensato per lo specifico uso durante l’attività sportiva.

Rispetto agli altri occhiali che fanno parte della stessa linea Frames, i nuovi – spiega Bose – promettono una migliore risposta dei bassi e una maggiore rotondità alle alte frequenze. Chiaramente nulla di paragonabile all’ascolto musicale con le cuffie, ma qui l’idea è completamente diversa: si ascolta la musica – oppure un podcast o un audiolibro – senza coprire le orecchie, permettendo quindi di tenere l’attenzione vigile su tutti i rumori circostanti nella maniera più naturale possibile.

E’ stato migliorato anche il sistema di microfoni, che riduce maggiormente i rumori ambientali e il vento, agevolando così l’uso degli occhiali durante una telefonata. E c’è pure un controller touch per la regolazione del volume: basta far scivolare il dito avanti o indietro lungo la stecca destra.

Per quanto riguarda la costruzione, il modello Tempo è stato realizzato in TR90, un materiale termoplastico che resiste alle temperature estreme e alle varie condizioni ambientali. Presenta anche dei naselli antiscivolo per evitare che gli occhiali possano cadere durante una corsa o con il volto sudato. Gli altoparlanti incorporati sono da 22mm e si trovano nella parte interna delle aste.

Inoltre c’è una presa USB-C per la ricarica della batteria interna: 8 ore l’autonomia dichiarata. Per quanto riguarda le lenti, c’è la versione nel più tradizionale policarbonato, oppure il modello Road Orange che riduce l’abbagliamento tramite le superfici riflettenti, il Trail Blue che aumenta il contrasto quando c’è una luce solare molto forte e il Twilight Yellow che sono appositamente progettati per essere indossati al crepuscolo.

Tenor e Soprano come dicevamo sono invece stati pensati per l’uso di tutti i giorni. Il primo ha uno stile più squadrato mentre il secondo ha la forma delle lenti a “occhio di gatto”. Incorporano speaker da 16 millimetri, resistono ai graffi e agli urti e promettono 5,5 ore di autonomia con una sola carica. Anche qui si possono scegliere diverse lenti: Mirrored Blue e Silver per Tenor, Rose Gold e Purple-fade per Soprano.

Tutti e tre i nuovi occhiali Bose Frames sono disponibile al preordine al prezzo di 249,95 dollari sul sito ufficiale. ricordiamo che i precedenti modelli della medesima linea sono in vendita in Italia a partire da maggio 2019 e si possono comprare anche su Amazon.

