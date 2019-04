Caricabatterie wireless da tavolo di Anker: ultime ore in sconto a 23,99 euro

Se volete ricaricare lo smartphone eliminando definitivamente l’ingombro e la noia dei fili, comprate il caricatore a induzione di Anker, in sconto con un codice a 23,99 euro.

Questo dispositivo mantiene il telefono sollevato ed inclinato: in questo modo è possibile continuare a leggere le notifiche, sbloccarlo con il volto – per iPhone X e successivi – e in generale interagire con lo schermo senza doverlo spostare interrompendo la ricarica.

Basta poggiare il dorso del telefono sull’apposito stand per avviare la ricarica, senza dover collegare cavi o cavetti. Grazie al LED frontale è possibile conoscere visivamente lo stato di carica e capire quando la batteria è completamente carica, rendendo così chiaramente visibile tale informazione per tutti gli iPhone e gli smartphone che non montano un indicatore LED.

Supporta lo standard Qi e può ricaricare alla potenza corretta qualsiasi tipo di smartphone: è infatti in grado di erogare 10 W per ricaricare adeguatamente i Samsung Galaxy S9 / S9 Plus / S8 / S8 Plus / Note 8 / S7 / S7 Edge / S6 Edge Plus, oppure 7.5 W supportando così la ricarica rapida di iPhone X / 8 / 8 Plus / XS / XS Max / XR oppure i consueti 5 W per tutti i dispositivi Qi.

Il caricatore viene venduto insieme ad un cavo lungo 180 centimetri, sufficientemente lungo per poter essere posizionato dove più si preferisce sulla scrivania. Ovviamente supporta la ricarica del dispositivo posizionato anche in orizzontale e non dà problemi se si utilizzano custodie.

Se interessati, lo trovate in vendita su Amazon al prezzo di 30 euro ma con il codice 3PHL2SUW lo potete comprare in sconto a soli 23,99 euro. La spedizione, a cura di Amazon, è compresa nel prezzo. L’offerta scade alla mezzanotte di mercoledì 24 aprile.