Logitech MX Anywhere 3S, Keys S e Combo moltiplicano la produttività

Chi trascorre svariate ore davanti al computer necessita di tastiera e mouse di qualità: rispondono a questo obiettivo gli ultimi arrivati della serie Logitech MX per professionisti, sviluppatori e utenti avanzati che impiegano diversi dispositivi.

La proposta di Logitech include il mouse MX Anywhere 3S, la tastiera MX Keys S, acquistabili insieme anche nel pacchetto Combo, oltre a una importante novità software: le Smart Actions per automatizzare azioni multiple ripetitive tramite il software Logi Options+.

Grazie alla Smart Actions polso, tendini e dita ringraziano per gli innumerevoli clic e spostamenti ripetitivi che vengono applicati in automatico premendo un solo pulsante o con un solo clic.

Smart Actions per compiti multipli ripetitivi e scorciatoie personalizzate

All’interno del software Logi Option+ ci sono modelli di Smart Actions già pronti che l’utente può scorrere, navigare e scegliere da scaricare per iniziare a usarle subito. Naturalmente è anche possibile creare nuove Smart Actions su misura, personalizzate per i propri compiti ripetitivi, incluse le scorciatoie da tastiera.

Logitech MX Anywhere 3S

Basta scorrere un paio di pagine web con il precedente Logitech Anywhere 3 per innamorarsene: il nuovo modello Anywhere 3S mantiene l’eccezionale rotella elettromagnetica battezzata MagSpeed.

Offre sia massima velocità per arrivare a scorrere fino a 1000 pagine in un secondo, ottimo per navigare tra documenti e pagine web, sia massima precisione quando invece occorre lavorare di fino. Questo aspetto è ulteriormente migliorato perché la tecnologia di tracciamento ottica passa dalla risoluzione 4K precedente, all’attuale 8K, grazie al sensore ottico da 8.000 DPI.

Grazie alla risoluzione raddoppiata funziona benissimo ovunque, persino sulla superficie più difficile di tutte per i mouse ottici, vale a dire il vetro. Ma vanno bene lo stesso marmo, legno e qualsiasi altra superficie liscia dove vi capiterà di lavorare. Maggiore risoluzione significa anche meno movimenti per mani e articolazioni del polso, perché serve meno spazio di movimento del mouse per raggiungere ogni area del desktop di lavoro.

Logitech MX Keys S

La tastiera wireless MX Keys S offre un’esperienza di battitura superiore, con tasti sagomati per una digitazione rapida, fluida e con clic perfetti in un design confortevole. Dotata di illuminazione intelligente e personalizzabile grazie a Logi Options+: la retroilluminazione si attiva quando le mani si avvicinano per illuminare la tastiera e si regola automaticamente in base alle condizioni di illuminazione della stanza.

Disponibile nella doppia colorazione Grafite e Pale Gray, Logitech MX Keys S offre disposizione dei tasti migliorata, con tre nuovi tasti per produttività e collaborazione: talk to text, mute/unmute del microfono ed emoji.

Prezzo e disponibilità

MX Keys S, MX Keys S Combo e MX Anywhere 3S saranno disponibili a livello globale a partire da giugno 2023 sul sito web del costruttore e presso altri rivenditori globali. Il prezzo di vendita suggerito per MX Keys S è di 119€, per MX Keys S Combo è di 219€ e per MX Anywhere 3S è di 99€.

Su Amazon sono già disponibili: il mouse a 103,99 euro, qui la tastiera, infine il pacchetto Combo che include entrambi.