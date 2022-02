Logitech Option+, app e driver supporteranno Apple Silicon

Presto gli utenti Mac con dispositivi Logitech potranno configurare e personalizzare tutti gli accessori e le periferiche del costruttore beneficando di una esperienza più fluida, prestazioni migliori e più autonomia: tutto questo perché è in arrivo il supporto per i Mac con processori Apple Silicon per Logitech Option+.

Il nome ufficiale è Logi Option+: si tratta del pacchetto di driver e software di Logitech che permettono all’utente di personalizzare la configurazione di mouse, tastiere e di tutti i prodotti Logitech in abbinamento al proprio computer Mac o PC Windows. L’ultima versione beta 0.90 di Logitech Option+ introduce il supporto nativo per i Mac Apple Silicon con processori M1, M1 Pro e M1 Max.

Con l’arrivo del supporto nativo è lecito aspettarsi miglioramenti nell’autonomia, nelle prestazioni e in generale una esperienza più fluida rispetto all’esecuzione di Logi Option+ in emulazione tramite Apple Rosetta 2. Il software in versione beta è stato rilasciato il 21 febbraio sul sito Logitech degli Stati Uniti: nel momento in cui scriviamo il costruttore non ha precisato quando sarà rilasciata la versione finale, ma sembra che l’attesa non dovrebbe essere molto lunga.

Va anche ricordato che Logi Option+ è la nuova versione di software e driver che andrà a sostituire il precedente Logitech Option. La multinazionale ha anticipato che la nuova app sarà più facile da utilizzare e che offrirà nuove funzioni quando sarà rilasciata per tutti.

Nel mese di gennaio Logitech ha introdotto anche in Italia i mouse e le tastiere colorate della gamma POP, lo stilo Logitech Pen ricaricabile per Chromebook e anche la webcam C920S HD Pro per videochiamate in alta qualità.

Invece per chi sta cercando una combinazione di mouse e tastiera per lavoro e tempo libero da usare con Mac, iPad, Windows e Android rimandiamo a questo articolo di macitynet.