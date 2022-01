Logitech POP, tastiere e mouse colorati arrivano in Italia

Sulle pagine di macitynet abbiamo già parlato delle originali tastiere Logitech POP Keys e mouse abbinati in occasione del lancio in USA: ora il costruttore annuncia la disponibilità anche per l’Italia.

La tastiera meccanica POP Keys è caratterizzata da quattro tasti emoji, intercambiabili con le diverse varianti incluse nella dotazione, per esprimere al meglio il mood degli utenti: la tastiera potrà essere facilmente personalizzata con la propria emoji preferita o con una delle comode scorciatoie grazie al software Logitech Options, disponibile tramite download per Mac e PC.

Con un design retrò, POP Keys si distingue inoltre per i tasti meccanici – in stile macchina da scrivere – combinati a funzioni di nuova generazione. Tra le sue 12 scorciatoie FN anche Snip Screen, Mute Mic e Media Keys, per facilitare la moderna giornata lavorativa e massimizzare la produttività.

Gradevole e compatto, POP Mouse può essere portato facilmente in borsa o in tasca e permette di lavorare in movimento grazie anche alla funzione SmartWheel, che passa automaticamente dalla modalità di scorrimento ad alta precisione a quella di alta velocità per scorrere al volo con un solo gesto lunghi documenti e pagine web.

Il design liscio e confortevole si adatta al palmo della mano, consentendo di lavorare su qualsiasi superficie. Disponibile in diversi colori vivaci per rendere più allegra la propria quotidianità, POP Mouse si caratterizza per le linee morbide che contribuiscono a creare uno spazio creativo sulla scrivania. Inoltre, scaricando Logitech Options, è possibile utilizzare il mouse anche con Logitech Flow, una funzione software che consente di copiare e incollare facilmente testi, file e immagini tra i computer.

POP Mouse mette a disposizione anche un pulsante superiore che apre il menu emoji o può essere personalizzato per funzioni one-touch. Entrambi i prodotti POP favoriscono la connettività su più dispositivi, collegandosi a un massimo di tre prodotti alla volta tramite Bluetooth o utilizzando il ricevitore wireless Logi Bolt. Inoltre, sono dotati di una batteria resistente e duratura, in continuità con i tutti prodotti Logitech.

POP Keys e POP Mouse vanno ad arricchire la Studio Series di Logitech, che comprende anche il mouse minimalista Pebble, le tastiere K580 e K380 e il nuovo Logitech Desk Mat. POP Keys è compatibile con macOS, iOS, iPadOS, Windows, Chrome OS e Android, mentre POP Mouse è compatibile con macOS, iPadOS, Windows,Chrome OS e Linux.

Logitech POP: prezzi e disponibilità in Italia

La tastiera Logitech POP Keys, POP Mouse e il tappetino Logitech Desk Mat sono già disponibili sul sito web Logitech Italia: il prezzo consigliato è di 99 € per POP Keys, 39 € per POP Mouse e 19,99 € per Logitech Desk Mat. I prodotti sono già disponibili per l’acquisto anche a partire da questa pagina di Amazon.