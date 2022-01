Videochiamate da professionisti con la webcam Logitech C920S HD Pro

Negli ultimi due anni le videochiamate sono diventate una costante nella vita delle persone, perciò chi intende migliorarne sensibilmente la qualità farebbe bene a prendere in considerazione l’acquisto di una webcam dedicata come ad esempio la Logitech C920S HD Pro.

Che sia una videoconferenza di lavoro, una telefonata video di gruppo in famiglia o una reunion a distanza con gli amici, vedere e sentire bene rappresenta il 90% della godibilità della videochiamata. E anche se si possiede un Mac di ultima generazione, una webcam dedicata è tutt’altra cosa.

L’approccio da tenere a mente è quello a cui ci hanno abituato fin da inizio pandemia con la mascherina chirurgica: “la metti per proteggere gli altri, perché non protegge te stesso. Se la mettiamo tutti, siamo tutti protetti”. Qui è lo stesso: comprare la webcam vuol dire migliorare audio e video per gli altri, che ci vedranno e ci sentiranno meglio, e se tutti ne acquistano una la qualità dell’intera videochiamata migliora esponenzialmente.

Nel caso della Logitech C920S HD Pro di cui vi parliamo oggi, abbiamo a che fare con una specie di Ferrari delle webcam, perché offre funzioni e tecnologie di ultima generazione. Innanzitutto usa una lente in vetro con angolo di campo di 78 gradi, che offre quindi un’ampia visione, e un sensore che consente di registrare in Full HD a 1080p e 30 fps, catturando così maggiori dettagli e offrendo in risposta colori brillanti e naturali.

Nel confronto con una telecamera integrata, la ripresa migliora sensibilmente anche in condizioni di scarsa illuminazione o quando c’è una luce diretta molto intensa, come quella che ad esempio potrebbe provenire lateralmente da una finestra. C’è infatti un sistema di correzione automatica della luce per mantenere sempre le condizioni di ripresa ottimali, in combinazione poi con un motore di messa a fuoco automatica in modo da potersi spostare liberamente nel campo dell’inquadratura con la certezza di essere sempre a fuoco.

Monta poi due microfoni omnidirezionali capaci di catturare l’audio da ogni direzione, in modo da far risuonare la propria volce sempre naturale e chiara. E’ inoltre presente una clip regolabile con base filettata che consente di appoggiarsi saldamente al bordo di qualsiasi monitor o, in alternativa, avvitata su un treppiede e posizionata dove più si preferisce. E c’è anche un agevole coperchio per coprire l’obiettivo in un lampo, in modo da poter mantenere un certo livello di privacy quando necessario (ad esempio se entra improvvisamente qualcuno nella stanza in cui si sta videochiamando).

E’ di tipo plug-and-play, quindi basta collegarla alla presa USB del computer ed è già operativa, ma se si scarica e si installa il software gratuito Logitech Capture è anche possibile personalizzare la registrazione regolando le singole impostazioni della videocamera in base alle proprie preferenze. Funziona coi computer Windows (7, 8, 10 e successivi), Mac (a partire da macOS 10.10), Chrome OS e coi dispositivi Android, oltre che con Xbox One. E funziona chiaramente con centinaia di programmi di videochiamata inclusi Skype, Google Hangouts, FaceTime, OBS, XSplit e via dicendo.

Logitech C920S HD Pro è in vendita su Amazon a 99,99 euro e include un cavo lungo 1,5 metri. Nel momento in cui scriviamo è scontata del 24% e costa 75,99 euro.