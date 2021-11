Logitech Pop Keys è la tastiera meccanica colorata

Chi non vuole acquistare la “solita” tastiera, quantomeno dal punto di vista del design, può dare un’occhiata alla nuova Logitech Pop Keys perché uno dei suoi punti di forza è proprio la variabilità cromatica.

E’ infatti disponibile in tre diverse opzioni di colore che vanno oltre gli usuali bianco, grigio o nero: i tasti principali del modello Daydream ad esempio sono bianchi, mentre i secondari sono gialli, quelli dedicati alle emoji sono lilla e la placca sullo sfondo è color menta; la variante Blast è dotata di tasti principalmente neri e grigi su sfondo giallo arcade mentre quelli dell’opzione Heartbreaker ruotano intorno alla stessa sfumatura passando dal rosa confetto al rosso lampone.

Colori a parte, è una tastiera meccanica e pertanto dovrebbe offrire una migliore risposta alla pressione rispetto alle tradizionali tastiere a membrana e la forma dei tasti è ispirata a quella circolare delle macchine da scrivere che oggi viene ripresa anche da diverse altre aziende produttrici di tastiere per computer. In più è anche wireless e può essere associata a tre diversi dispositivi, in modo da poter passare dal computer al tablet e allo smartphone in un clic.

Altra differenza evidente è nell’ultima colonna di tasti a destra, dove sono posizionati quattro tasti emoji che, come spiega il costruttore, possono essere intercambiati dall’utente in qualsiasi momento, sostituendoli con quelli preferiti: quattro sono già montati, mentre altri quattro sono inclusi in confezione. È anche possibile configurarli e personalizzarli con il software di Logitech che, almeno per il momento, funziona con macOS 10.8, Windows 10 e successive versioni per entrambi.

Ai soliti tasti funzione per controllare la riproduzione musicale e il volume sono stati aggiunti quelli per silenziare il microfono e acquisire una schermata, due delle operazioni che oggi vengono richiamate sempre più spesso dagli utenti. Logitech Pop Keys funziona con due batterie ministilo AAA che offrono fino a tre anni di autonomia – o 50 milioni di clic, fate voi – ed è anche piuttosto compatta (misura circa 32 x 14 x 3,6 centimetri), grazie anche al fatto che il tastierino numerico non è presente e le frecce direzionali sono state intelligentemente inglobate nell’area inferiore destra della tastiera.

E’ compatibile con tutti i Mac con macOS 10.15, i PC con Windows 11, gli iPad con iPadOS 13.4 e successivi, sugli iPhone a partire da iOS 11, oltre che ChromeOS e sui dispositivi Android dalla versione 8 in avanti. L’unica pecca, al momento non è in vendita in Italia e il prezzo, 100 dollari americani, circa 86 euro è un po’ altino rispetto alle alternative attualmente presenti sul mercato. Però c’è una buona notizia: chi vuole può anche affiancarci il mouse abbinato.